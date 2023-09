Ποιοι αγοράζουν βίλες στο Costa Navarino

Με το δεξί και με υψηλή πληρότητα έκανε το ντεμπούτο του στα μέσα Αυγούστου το υπερπολυτελές MandarinOriental στην CostaNavarino, το πρώτο ξενοδοχείο που φέρει το brandMandarin στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του διετούς επενδυτικού πλάνου της Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε., φορέα ανάπτυξης του προορισμού, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Λίγες ημέρες πριν, την 1η Ιουλίου, έκανε πρεμιέρα και ηNavarinoAgora, στο NavarinoBay, ένας διαδραστικός, πολυπολιτισμικός χώρος, ανοικτός σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή, με τις κατοικίες να συγκεντρώνουν την ίδια στιγμή μεγάλη ζήτηση τόσο από Ελληνες όσο και από ξένους επενδυτές.

Σε ό,τι αφορά το νέο ξενοδοχείο της CostaNavarino, oι κρατήσεις κινούνται φέτος με ανοδικούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σημειώνει μέχρι στιγμής αρνητικό πρόσημο.

Μάλιστα, το κενό που έχει αφήσει φέτος στην περιοχή η πτώση της ζήτησης από Γερμανούς και Βρετανούς ταξιδιώτες αναπληρώνεται από άλλες αγορές, όπως εκείνες των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort MandarinOriental περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα. Επίσης, διαθέτει πέντε εστιατόρια και μπαρ, ενώ το The Spa στο MandarinOriental, CostaNavarino, είναι εμπνευσμένο από τις ανατολίτικες παραδόσεις του ομίλου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαλαρωτικών και αναζωογονητικών ολιστικών θεραπειών. Επίσης, το νέο WatersportsCenter, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα στο 2023, προσφέρει στους λάτρεις των σπορ πληθώρα θαλάσσιων αθλημάτων όπως windsurf, waterski, καγιάκ και SUP, καθώς και kitesurfing, wakesurfing και wingfoiling.

Στο NavarinoBay, εκεί όπου πλέον λειτουργεί και η NavarinoAgora, λειτουργούσαν ήδη το W CostaNavarino, που άνοιξε το 2022 και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, το γήπεδο 18 οπών BayCourse, που σχεδιάστηκε από το διάσημο αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ, RobertTrentJonesJr., καθώς και το υπόσκαφοBayClubhouse.

Σε κοντινή απόσταση από το NavarinoBay βρίσκεται το NavarinoHills, με δύο γήπεδα 18 οπών σε συνολική έκταση 1.250 στρεμμάτων. Τα γήπεδα International Olympic AcademyGolfCourse και The HillsCourse λειτούργησαν το 2022 και είναι σχεδιασμένα από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του RyderCup, JoséMariáOlazábal.

Στην πρώτη περιοχή ανάπτυξης, το NavarinoDunes, βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a LuxuryCollectionResort και The WestinResort, CostaNavarino. Επίσης, το γήπεδο 18 οπών The DunesCourse, το MouratoglouTennisCenter με 12 γήπεδα τένις, 2 νέα γήπεδα pickleball και 3 νέα γήπεδα padel, το νέο NBA BasketballSchoolCostaNavarino, καθώς και πληθώρα επιλογών σε αθλητικές, υπαίθριες και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Ισχυρή ζήτηση για κατοικίες

Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται, την ίδια στιγμή, και σε ό,τι αφορά τις πολυτελείς κατοικίες της CostaNavarino, με Ελληνες και ξένους σε ένα μίγμα 50%-50% να επενδύουν στην απόκτηση μιας βίλας στον προορισμό της Μεσσηνίας. «Η αναπτυξιακή πορεία των CostaNavarinoResidences, συνεχίζεται δυναμικά και έχουν πλέον εδραιωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, ποιοτικές και παράλληλα ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επιτελείς της Τ.Ε.ΜΕΣ.

Στην CostaNavarino υπάρχουν 4 διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης κατοικιών: Sea Dunes, OliveGrove, RollingGreens, ValleyGreens, στις οποίες είναι διαθέσιμοι 3 τύποι κατοικιών: “off-plan” (από τα σχέδια), “turnkey” (με το κλειδί στο χέρι) και branded διαμερίσματα.

Tο εύρος τιμών (σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα) κυμαίνεται από 3,75 εκατ. ευρώ για τις “custom” κατοικίες, από 1,4 εκατ. ευρώ για τις “turnkey” κατοικίες και από 770 χιλ. για τα branded διαμερίσματα. Οι βίλες στη γειτονιά RollingGreens πωλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από το λανσάρισμά τους, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά, ενώ μέσα στο 2023 παραδίδονται οι πρώτες κατοικίες. Σε συνέχεια της αυξανόμενης ζήτησης, επισπεύσθηκε το λανσάρισμα της νέας γειτονιάς ValleyGreens με turn-keyvillas, μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ θετική ανταπόκριση. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών επωφελούνται από μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης (property και facilitymanagement), και ενοικίασης, καθώς και προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της CostaNavarino.

Tο επενδυτικό πλάνο των 250 εκατ. ευρώ της CostaNavarino για τη διετία 2022-2023 περιλάμβανε τα 2 νέα ξενοδοχεία (MandarinOriental, CostaNavarino και W CostaNavarino), τα 2 νέα γήπεδα γκολφ στο NavarinoHills και τη NavarinoAgora.

Συνολικά, οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην CostaNavarino ανέρχονται σε 1,25 δισ. ευρώ. Οι άμεσες επενδύσεις τις οποίες έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε., πρόεδρος της οποίας είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανέρχονται σε 850 εκατ. ευρώ, ενώ στα 400 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι διαμορφώνονται οι επενδύσεις τρίτων μέσω realestate εντός της CostaNavarino. Μάλιστα, πάνω από το 8% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης που ξεπερνά τα 850εκατ. ευρώ έως σήμερα, έχει δοθεί σε υποδομές για το περιβάλλον, από τον σχεδιασμό μέχρι και τη λειτουργία.

Οι συνολικές επενδύσεις (άμεσες και έμμεσες) αναμένεται να φτάσουν τα 2,5δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών. Η επίδραση στο ΑΕΠ της Μεσσηνίας ανέρχεται στο 11% (2006-2022) και πλέον, οι άμεσες θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 2.500, ενώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών θα ξεπεράσουν τις 6.600 (11.000 μαζί με τις έμμεσες).

Η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής NavarinoHills με επιπλέον τουριστικές υποδομές που ενισχύουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη της περιοχήςNavarinoBlue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν εκεί θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.