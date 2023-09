Klarna: Ένα χρόνο στην Ελλάδα με περισσότερους από 240.000 καταναλωτές

Η Klarna, υπηρεσία πληρωμών και αγορών με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιορτάζει έναν χρόνο λειτουργίας στην Ελλάδα και μετράει περισσότερους από 240.000 καταναλωτές, οι οποίοι προστίθενται στο δίκτυο των πάνω από 150 εκατ. χρηστών της Klarna παγκοσμίως.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την άτοκη υπηρεσία Pay in 3, η Klarna εισήγαγε στην ελληνική αγορά μία βιώσιμη και ευέλικτη λύση πληρωμών, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία αγορών online και στα φυσικά καταστήματα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Klarna, οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στο Buy Now, Pay Later (BNPL). Στην Ελλάδα, το 45% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα επέλεγε υπηρεσίες BNPL για πληρωμές με άτοκες δόσεις και το 31% θα στρεφόταν στη χρήση πιστωτικής κάρτας. Επιπλέον, οι καταναλωτές παγκοσμίως θεωρούν χρήσιμο να μπορούν να πληρώσουν ένα ακριβό προϊόν σε ισόποσες δόσεις, χωρίς πρόσθετο κόστος ή τόκους.

Μετά από έναν χρόνο λειτουργίας στη χώρα, η Klarna αποτελεί πλέον ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για περισσότερους από 1.500 εμπόρους που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε διάφορους τομείς, όπως στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών με τα Public, τον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού με τα IKEA και Leroy Merlin, τη μόδα με τα H&M, Tommy Hilfiger και BSB, και τέλος, τα αθλητικά είδη με τα Cosmos sport και Zakcret. Η Klarna βοηθά τους εμπόρους να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τους παρέχει εργαλεία marketing για να προσελκύσουν νέους πελάτες, να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Αυτό που προσφέρει η Klarna είναι ολοκληρωμένη υποστήριξη στη συνολική αγοραστική εμπειρία τόσο διαδικτυακά όσο και στα φυσικά καταστήματα.

«Το γεγονός ότι η Klarna ξεπέρασε τους 240.000 καταναλωτές που χρησιμοποιούν ενεργά τις υπηρεσίες μας για τις αγορές τους, καθώς και τους 1.500 εμπόρους συνεργάτες, είναι ένα ορόσημο για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Αυτό το κατόρθωμα δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική της Klarna στην Ελλάδα, καθώς προσφέρουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη αγοραστική εμπειρία, μεγαλύτερο έλεγχο, διαφάνεια και περισσότερες επιλογές στο πως αγοράζουν και πληρώνουν. Επιπλέον, συμβάλλουμε σημαντικά στην ανάπτυξη των εμπόρων, παρέχοντας επιλογές πληρωμών που αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο παραγόμενο τζίρο για τους συνεργάτες μας. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του ταξιδιού μας και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να εισάγουμε νέες και καινοτόμες υπηρεσίες στην ελληνική αγορά», δήλωσε ο Ηλίας Πίτσαβος, Επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, η Klarna ξεκίνησε με την υπηρεσία Pay in 3, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα, να είναι ενημερωμένοι και να έχουν τον έλεγχο των αγορών τους. Τα Public έγιναν ο πρώτος omni-retailer στη χώρα που προσέφερε την υπηρεσία Pay in 3 της Klarna. «Οι ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμών και τα ισχυρά εργαλεία marketing της Klarna μας βοηθούν να εξελίξουμε το λιανικό εμπόριο και να διαμορφώσουμε μία εντελώς νέα εμπειρία για τους πελάτες μας. Τον πρώτο χρόνο προσφοράς της υπηρεσίας Pay in 3 της Klarna, το 35% των online σχετικών συναλλαγών στο Public έγινε με Klarna ως μέθοδο πληρωμής, κάτι που δείχνει την ευρεία αποδοχή της από τους Έλληνες καταναλωτές», δήλωσε ο Νίκος Βαρβαδούκας, VP Brand, Customer & Omnichannel του Public Group.

Η Klarna έχει θέσει ως στόχο να αποτελέσει συνεργάτη ανάπτυξης και για τις ελληνικές εταιρείες μόδας και έχει ήδη συνεργαστεί με μεγάλα brands όπως την Cosmos Sport. «Η συνεργασία μας με την Klarna συνετέλεσε όχι μόνο στην αύξηση των πωλήσεων μας, αλλά αποτελεί μια ακόμα ισχυρή δέσμευσή μας στο να ανταποκρινόμαστε στις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών μας. Έτσι στο μέλλον προσβλέπουμε στην περεταίρω ανάπτυξη των δράσεων μας με την Klarna, έχοντας ως προτεραιότητα μια ξεχωριστή omnichannel εμπειρία.», δήλωσε ο Νικόλας Ξηρός, Chief Commercial Officer της Cosmos Sport SA.

Τα ορόσημα της Klarna για τον έναν χρόνο λειτουργίας στην Ελλάδα: