Skroutz: Αύξηση κατά 24,44% στη μέση τιμή του καλαθιού κατά τις καλοκαιρινές εκπτώσεις

Το Skroutz αναλύει και παρουσιάζει την online αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών για την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2023 στο Skroutz Marketplace.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει σε σχετκή ανακοίνωση, η μέση τιμή του καλαθιού αγγίζει τα 50€, σημειώνοντας αύξηση 24,44% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο εκπτώσεων του 2022. Αξίζει να σημειωθεί πως οι κατηγορίες στις οποίες οι καταναλωτές ξόδεψαν κατά μέσο όρο τα περισσότερα χρήματα ήταν η Τεχνολογία, η Μόδα και τα Hobby-Αθλητισμός.

Συνεχίζοντας την ίδια τάση με πέρυσι, η κατηγορία Μόδα σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό αγορών με έκπτωση, για να ακολουθήσουν τα Παιδικά-Βρεφικά είδη και η Τεχνολογία. Συνολικά το μέσο ποσοστό έκπτωσης κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι - κοντά στο 10% και για τις δύο περιόδους.

Αναλυτικά, τα ποσοστά αγορών με έκπτωση για το έτος 2023 που σημείωσε κάθε κατηγορία είναι:

Μόδα: 24,88%

Τεχνολογία: 14,72%

Παιδικά-Βρεφικά: 13,65%

Hobby-Αθλητισμός: 11,57%

Επαγγελματικά-B2B: 10,25%

Υγεία-Ομορφιά: 10,06%

Supermarket: 9,08%

Σπίτι-Κήπος: 8,77%

Auto-Moto: 8,00%

Αυξητική τάση κατέγραψε και το ποσοστό των χρηστών που επωφελήθηκε των Plus Deals, φτάνοντας το 46,59% σε σχέση με το 26,60% του 2022. Να σημειωθεί ότι οι ειδικές προσφορές Plus Deals που απευθύνονται αποκλειστικά στους Skroutz Plus users συνεχίζονταν κανονικά και κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στην κατηγορία Μόδα οι Skroutz Plus users εκμεταλλεύτηκαν τα Plus Deals, καθώς 8 στους 10 χρήστες έκαναν αγορές Plus Deals στην κατηγορία αυτή. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά σημειώθηκαν και στην κατηγορία Υγεία-Ομορφιά (65,33%).

Τέλος, πάνω από τo 20% των χρηστών πραγματοποιούν για αγορές με έκπτωση κατά την περίοδο των εκπτώσεων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα “Δόσεις για όλους” (Buy Now, Pay Later) που προσφέρει η Skroutz. Αντίστοιχα κατά το έτος 2022 το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 12,50%. Γεγονός που καταδεικνύει την όλο και μεγαλύτερη αποδοχή του προγράμματος “Δόσεις για όλους” από το καταναλωτικό κοινό, καθώς ως φαίνεται το πρόγραμμα καλύπτει μία βασική ανάγκη των καταναλωτών.