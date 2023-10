Mytilineos: Μνημόνιο συνεργασίας με τη νοτιοκορεατική SK E&S

Η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με τη Νοτιοκορεατική SK E&S CO., LTD (SK E&s), μια διεθνή εταιρεία με δραστηριότητες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), το καθαρό υδρογόνο, τις ενεργειακές λύσεις και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, οι δύο Εταιρείες συμφωνούν να συνεργαστούν στους ακόλουθους τομείς:

• επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αξιακή αλυσίδα φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας LNG και των έργων μετατροπής φυσικού αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια·

• επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ και

• άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας, με στόχο τη βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ τους.

Η MYTILINEOS είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν εισέλθει με επιτυχία στην ασιατική αγορά, με την κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 1,55 MW στο Yangpyung-gun. Το εν λόγω έργο θα παράγει ετησίως 2.000 πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (RECs), τα οποία θα πωλούνται στην SK Corporation βάσει 20ετούς συμφωνίας πώλησης ενέργειας (PPA).

Επιπλέον, η MYTILINEOS συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή και θέση σε λειτουργία αρκετών φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 26 MW σε διάφορες επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων των Jeollabuk-do, Gyeongsangnam-do και Chungcheongnam-do. Αυτά τα έργα ήδη έχουν εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμβάσεις PPA με θυγατρική του νοτιοκορεατικού ομίλου GS Corp.

Επιπλέον, η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη πολλών φωτοβολταϊκών έργων μεγάλης κλίμακας στη Νότια Κορέα, όπως ένα έργο 16 MW στο GonamMyeon, Taean County, ένα έργο 100 MW στο Hongseong-gun, Chungcheongnam-do και ένα έργο 200 MW στο Jangheung-gun, Jeollanam-do. Επιπλέον, η Εταιρεία αναπτύσσει ενεργά χερσαία και υπεράκτια αιολικά έργα σε διάφορες περιοχές, με συνολική ισχύ άνω των 350 MW.

Η MYTILINEOS είναι σταθερά προσηλωμένη στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, επεκτείνοντας την παρουσία της στην αγορά ενέργειας και ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία στις αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Αυστραλίας.

Η SK E&S, από την ίδρυσή της ως εταιρεία χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου το 1999, εξελίχθηκε, με αποτέλεσμα να καταστεί η Νο 1 ιδιωτική εταιρεία LNG της Κορέας, με δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να αναπτύξει συνέργειες μεταξύ τεσσάρων βασικών δραστηριοτήτων: LNG χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανανεώσιμης ενέργειας, υδρογόνου και ενεργειακών λύσεων. Με βάση αυτές τις βασικές δραστηριότητες, η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε ένα αμιγώς «πράσινο» χαρτοφυλάκιο, με βιώσιμο τρόπο, ώστε να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της «πράσινης» ενέργειας.