Χριστίνα Θεοφιλίδη: Ανοικτή η Εθνική Τράπεζα στις στρατηγικές συνεργασίες

Τον σημαντικό ρόλο που παίζει η Εθνική Τράπεζα στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και την ενεργή συμμετοχή της στην καινοτομία των τραπεζικών συναλλαγών, με επίκεντρο την διατήρηση μιας πελατοκεντρικής πάντα προσέγγισης, επισήμανε η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Χριστίνα Θεοφιλίδη, μιλώντας στο ετήσιο Athens Innovation Forum 2023 που διοργάνωσε η Mastercard με τίτλο «Step into the next economy».

Η σύγκλιση της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια σημαντική αλλαγή που αναμορφώνει τον τραπεζικό κλάδο. «Στην Εθνική Τράπεζα δεν παρατηρούμε απλώς την αλλαγή, αλλά συμμετέχουμε ενεργά σε αυτήν, διασφαλίζοντας ότι συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας, παραμένοντας παράλληλα πιστοί στην κληρονομιά και τις αξίες μας», τόνισε η κα Θεοφιλίδη.

Αναφερόμενη, μάλιστα, στη θέση της Εθνικής απέναντι στους νέους ψηφιακούς παίκτες στο παγκόσμιο και εγχώριο τραπεζικό τοπίο, σημείωσε ότι η Apple, η Google και άλλοι λεγόμενοι τεχνολογικοί γίγαντες, μαζί με εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας, έχουν διεισδύσει στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα. Αποτυπώνεται μια ευρύτερη τάση να ενσωματώσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στα οικοσυστήματά τους για να ενισχύσουν την εμπειρία και την επαφή με τον πελάτη, παράλληλα με τη δημιουργία μιας πρόσθετης πηγής εισοδήματος.

«Στην Εθνική Τράπεζα έχουμε επενδύσει στην ενίσχυση των ψηφιακών μας δυνατοτήτων, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας τραπεζική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης. Διαθέτουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη πρόταση από οποιαδήποτε εταιρεία τεχνολογίας. Ψηφιοποιούμε και καινοτομούμε, εστιάζοντας σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο ψηφιακά όσο και εντός των καταστημάτων, προκειμένου να προσαρμοζόμαστε και να καλύπτουμε τα «θέλω» των πελατών μας, αλλά και να κάνουμε την καθημερινότητα όλων, πελατών και στελεχών μας, καλύτερη» ανέφερε σχετικά.

Ωστόσο, για την Εθνική Τράπεζα οι εταιρείες τεχνολογίας που εισέρχονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν είναι μόνο πρόκληση, αλλά και ευκαιρία. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τα δυνατά σημεία των εταιρειών τεχνολογίας και των Fintechs, η κα Θεοφιλίδη επισήμανε ότι η Τράπεζα είναι ανοιχτή στις στρατηγικές συνεργασίες. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η τεχνολογική τεχνογνωσία, και συνδυάζεται με την τραπεζική εμπειρία και ισχυρή πελατειακή βάση της Εθνικής. Ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας τέτοιας συνεργασίας, είναι η στρατηγική συνεργασία με την EPSILONET με την οποία θα παρουσιαστεί σύντομα από κοινού ένα πρόγραμμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πεδίο της καινοτομίας των συναλλαγών, των πληρωμών και του ηλεκτρονικού εμπορίου ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο μοντέλο των πιστωτικών καρτών. Όπως σημειώθηκε σχετικά, το παραδοσιακό μοντέλο πιστωτικών καρτών δεν ήταν προσβάσιμο σε όλους λόγω προϋποθέσεων, όπως το πιστωτικό ιστορικό και η καλή πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, περιόρισε την πρόσβαση σε ευέλικτες επιλογές πληρωμής, εμποδίζοντας έτσι την ευρύτερη οικονομική ένταξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η κα Θεοφιλίδη παρουσιάζοντας την νέα κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, DUAL, ανέφερε ότι «στοχεύουμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, διασφαλίζοντας ότι οι αναβαλλόμενες πληρωμές θα γίνουν βιώσιμη επιλογή για ένα ευρύτερο φάσμα της πελατείας μας». Η κάρτα DUAL έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τα πλεονεκτήματα της πίστωσης, και την ευελιξία στις αγορές με επιλογή πληρωμής αργότερα, σε μια ευρύτερη βάση χρηστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να μην έχουν διαμορφωμένο πιστωτικό ιστορικό.

«Η φιλοδοξία μας για την κάρτα DUAL δεν είναι απλώς ένα εργαλείο συναλλαγών αλλά μια ολοκληρωμένη οικονομική λύση. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας χρεωστικής και μιας πιστωτικής κάρτας σε ένα, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες τους» συμπλήρωσε.

Οσον αφορά στο σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας των συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ίδια τόνισε ότι η Εθνική Τράπεζα επενδύει στην καταπολέμηση της απάτης, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την τεχνογνωσία για την αποτελεσματικότερη προστασία των πελατών της. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την κα Θεοφιλίδη:

1. Εφαρμόζονται και αναβαθμίζονται συνεχώς ισχυρά πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας για την προστασία των δεδομένων και των συναλλαγών των πελατών.

2. Χρησιμοποιούνται συστήματα παρακολούθησης και ειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο για τον έγκαιρο εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων.

3. Γίνονται επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για την βελτίωση των μοντέλων και την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους.

4. Γίνονται επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους για να υποστηρίζεται 24ωρη εξυπηρέτηση από την ομάδα διερεύνησης απάτης.

5. Υλοποιούνται εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πελάτες σχετικά με τις ασφαλείς διαδικτυακές πρακτικές συναλλαγών και πώς να εντοπίζουν δόλιες δραστηριότητες.

Κλείνοντας, η κα Θεοφιλίδη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο όραμα της Εθνικής Τράπεζας για ένα μέλλον όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτείνεται πέρα από την απλή παροχή μιας πλατφόρμας για αγορές και πωλήσεις. Η Τράπεζα στοχεύει να είναι ένας αξιόπιστος ψηφιακός συνεργάτης για τους πελάτες της, συνδυάζοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις με την ισχυρή χρηματοοικονομική τεχνογνωσία, όπου κάθε αλληλεπίδραση δεν είναι απλώς ασφαλής και ομαλή, αλλά εμπλουτίζεται και με εξατομικευμένες προτάσεις, διασφαλίζοντας τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και ανάπτυξης με την Τράπεζα.