Legend Partner της Xiaomi αναδείχθηκε η Info Quest Technologies

Tη διάκριση “Legend Partner”, έλαβε η Info Quest Technologies από τη Xiaomi στο Xiaomi 2023 Global Partner Conference, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως 14 Οκτωβρίου στο Πεκίνο. Το παγκόσμιο συνέδριο συνεργατών της Xiaomi, με κεντρικό μήνυμα “Winning Together, Winning Tomorrow”, φιλοξένησε περισσότερους από 600 προμηθευτές, συνεργάτες και κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, από 58 χώρες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το βραβείο που έλαβε η Ιnfo Quest Technologies, αποτελεί την ύψιστη διάκριση και απονεμήθηκε σε 7 μόνο συνεργάτες της Xiaomi, από τον Ιδρυτή, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Xiaomi κ. Lei Jun. Με το βραβείο “Legend Partner”, αναγνωρίζεται και υπογραμμίζεται η λαμπρή συνεισφορά της Ιnfo Quest Technologies από την πρώτη ημέρα συνεργασίας με τη Xiaomi στην ιδιαίτερα επιτυχημένη τοποθέτηση και ανάπτυξη του Brand στην ελληνική αγορά. Αναδεικνύει δε τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο μερών και την εμπιστοσύνη της Xiaomi, τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά, όσο και για την ανάπτυξη σε νέες αγορές, όπως η Ρουμανία, όπου η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα τη διανομή των προϊόντων Xiaomi μέσω της θυγατρικής της Ιnfo Quest Technologies Romania.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη σημαντική και ιδιαίτερα τιμητική διάκριση που λάβαμε από τη Xiaomi» δήλωσε ο κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιnfo Quest Technologies. “Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, επίσης, που από το 2017 που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με την Xiaomi, έχουμε θεμελιώσει μία πολύ ουσιαστική και στρατηγική συνεργασία, που διευρύνεται συνεχώς, φέρνοντας πολύ θετικά αποτελέσματα.

Όπως ανέφερε ο κ. Lei Jun, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Xiaomi Corp. στο Συνέδριο «η Xiaomi, δεσμεύεται να επενδύει και να καινοτομεί σε τομείς που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για ανθρώπινη κοινωνία και ευημερία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε μέρος αυτής της δέσμευσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, για την εμπιστοσύνη τους, που έχει φέρει τόσο τα Smartphones Xiaomi, όσο και τα ΑΙοΤ προϊόντα του οικοσυστήματος στις πρώτες θέσεις της Ελληνική αγοράς με σημαντικά μερίδια αγοράς - ̴31% μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των Smartphones, 32% στην κατηγορία των Wearables , > 70% στις ρομποτικές σκούπες. Γιατί όπως πολύ εύλογα αναφέρει η Xiaomi “ There is no MI without YOU”».