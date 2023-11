BOX NOW: Επέκταση στην Κύπρο και 3 εκατ. παραδόσεις το 2023

Έχοντας επενδύσει 22 εκατ. ευρώ μέσα σε δυόμιση χρόνια από την ίδρυσή της στην χώρα μας η start up, BOX NOW, έχει νέο επενδυτικό πλάνο για περεταίρω ανάπτυξη στην χώρα μας δείχνοντας την ισχυρή υποστήριξη των μετόχων στο επιχειρησιακό πλάνο της ελληνικής εταιρείας,

Η εταιρεία, που αποτελεί την εξέλιξη των εξειδικευμένων εταιρειών παράδοσης δεμάτων, αξιοποιώντας την καινοτόμο ψηφιακή τεχνολογία, τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τις αρχικές προβλέπεις ενώ αναμένεται να παρουσιάσει λειτουργική κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Χθες κατά τη διάρκεια ενημέρωσης η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε την επέκτασή της στην Κύπρο ενώ έγινε γνωστό ότι στην Ελλάδα παρουσιάζει ανάπτυξη 920% έχοντας περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, πάνω από 3.000.000 παραδόσεις και συνεργασίες με περισσότερα από 1.600 e-shops. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε μήνα προσθέτουν περίπου 180 eshop από μεγάλα και μικρότερα ονόματα από ελληνικό και διεθνή χώρο.

Με αυτούς του ρυθμούς ανάπτυξης η εταιρεία μέσα σε ένα χρόνο έφτασε να συγκαταλέγεται στις πρώτες 6-7 εταιρίες ταχυμεταφορών στην ελληνική αγορά.

Από τα 22 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη επενδυθεί στην Ελλάδα τα 6,5 εκατ ευρώ είναι από δάνειο που έλαβε η BOX NOW από την Eurobank στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην Κύπρο, διευρύνει την πρόσβαση στα ελληνικά e-shops στην Μεγαλόνησο, αλλά και δίνει τη δυνατότητα στους Κύπριους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευκολία από τα ελληνικά e-shops.

Ήδη έχουν εγκατασταθεί 45 BOX NOW Lockers σε 4 πόλεις ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου να φτάσουν τα 120 σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου προσφέροντας την ταχύτερη και πιο οικονομική λύση στην παραλαβή και αποστολή δεμάτων. Η παράδοση των παραγγελιών θα γίνεται σε 2 εργάσιμες ημέρες.

Επιπλέον η BOX NOW Ελλάδας λειτουργεί και ως hub στο ΙΤ και στο Marketing για τις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος όπως Κροατία και Βουλγαρία.

Δίκτυο

Η ΒΟΧ ΝΟW προσφέρει ευελιξία στις παραδόσεις δεμάτων μέσω Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής σε ηλεκτρονικά καταστήματα και εταιρείες ταχυμεταφορών. Έχοντας ήδη δίκτυο με 70.000 θυρίδες και 2000 BOX NOW Lockers πανελλαδικά, η BOX NOW προσφέρει πληθυσμιακή κάλυψη που ήδη προσεγγίζει το 90%. Επόμενος στόχος είναι να φτάσει τις 150.000 θυρίδες και 3000 BOX NOW Lockers μέχρι το τέλος του 2024.

Στο πλαίσιο των συνεργασιών εκτός από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ η BOX NOW τοποθέτησε τα πρώτα locker σε 21 σημεία της ΣΤΑΣΥ, και αναμένεται να μπουν σε λειτουργία τις επόμενες 10 ημέρες.

Αυτή τη στιγμή στην Αττική η BOX NOW έχει το 50% των διαθεσίμων θυρίδων ενώ μέχρι τέλος του χρόνου ή το αργότερο μέχρι το τέλος Γενάρη θα έχει επεκταθεί σε Κρήτη και Κέρκυρα.

Ποια είναι η BOX NOW

Η BOX NOW είναι η νέα πρωτοπόρος start up, η οποία αποτελεί την εξέλιξη των εξειδικευμένων εταιρειών παράδοσης δεμάτων, αξιοποιώντας την καινοτόμο ψηφιακή τεχνολογία που προσφέρει σύγχρονες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό (Β2C) αλλά και στις επιχειρήσεις (Β2Β) που διατηρούν ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop) ή σε κάθε επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί υπηρεσίες αποστολής δεμάτων γενικότερα. Παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες παράδοσης και παραλαβής, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο δίκτυο Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων στην Ελλάδα.

Τα BOX NOW lockers τοποθετούνται σε κομβικά σημεία της πόλης, ώστε ο καταναλωτής να έχει ο ίδιος πρόσβαση 24/7 στο Αυτόματο Μηχάνημα Παραλαβής και στο δέμα του, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, εύκολα και απλά. Με άλλα λόγια, προσφέρει ασφάλεια, ανεξαρτησία και ελευθερία στη διακίνηση και παράδοση δεμάτων παντού και πάντα, όταν και όπου επιθυμεί ο καταναλωτής.

Η BOX NOW είναι θυγατρική του Emma Capital Group το οποίο έχει να επιδείξει εξαιρετικό ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ελληνική αγορά όπως στον ΟΠΑΠ, και στην Profarm. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει επίσης με μειοψηφικό ποσοστό (12%) το Olympia Group, μέσω του επενδυτικού του βραχίονα P.C.P.