Σειρά διακρίσεων για τη Groupama Ασφαλιστική στα Compliance Awards

Τέσσερα νέα βραβεία απέσπασε η Groupama Ασφαλιστική στα Compliance Awards 2023, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, στο Wyndham Grand Athens, στο κέντρο της Αθήνας. Τα βραβεία αυτά έρχονται ως επιβράβευση για όλες εκείνες τις ενέργειες και τις πρακτικές που διαχρονικά έχει υιοθετήσει η εταιρεία στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Groupama Ασφαλιστική απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στις κατηγορίες Best Compliance Team – Insurance sector και Best AML/CFT Project (including Fraud & KYC), ενώ στην κατηγορία Best Digital Transformation κέρδισε και το Χρυσό Βραβείο και το Platinum.

Ο επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Groupama Ασφαλιστικής, Michel Montbertrand, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής δήλωσε:

«Όλοι εμείς στην Groupama Ασφαλιστική είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με τις σημερινές βραβεύσεις στα Compliance Αwards 2023, καθώς αντικατοπτρίζουν πλήρως την κουλτούρα κανονιστικής συμμόρφωσης που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην εταιρεία. Με τη συνεργασία όλων των Διευθύνσεων της εταιρείας και τη στήριξη της Διοίκησης, έχουμε ήδη καταφέρει να υλοποιήσουμε σημαντικές ενέργειες σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως την ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης, την ενίσχυση του συστήματος αξιολόγησης κανονιστικών κινδύνων, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την εκπαίδευση του προσωπικού. Συνεχίζουμε σταθερά προς την ίδια κατεύθυνση, παραμένοντας πάντα πιστοί στη διαχρονική μας δέσμευση για παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών, προσανατολισμένων πάντα στις ανάγκες των πελατών μας.»

Τα Βραβεία Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2023 διοργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) από κοινού με την Boussias Events, με σκοπό να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν την αριστεία, την καινοτομία και τις καλές πρακτικές στον κλάδο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.