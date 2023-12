Διπλή διάκριση για το Shopflix στo συνέδριο Business World & Digital Marketing

Το ελληνικό marketplace κατέκτησε το βραβείο «Etailer of the Year», ενώ ο CTO, Άκης Χαμαμτζόγλου, αναδείχθηκε ως «CTO of the Year».