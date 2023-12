Τρία καταξιωμένα στελέχη στη διοίκηση της Σαράντης

Ορόσημο η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου, τονίζει η εισηγμένη και καλωσορίζει στην ηγεσία της τον Μιχάλη Ήμελλο, τη Μαριάννα Πολιτοπούλου και την Αγγελική Σαμαρά. Το who is who των στελεχών.