Ολοκλήρωσε κρίσιμο έργο για το FSRU Αλεξανδρούπολης η ΑΒΑΞ

Υπεγράφη το «MECHANICAL COMPLETION CERTIFICATE» για το έργο “Detailed Engineering, Procurement and Construction of the connection with the FSRU of Alexandroupolis” μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του ομίλου ΑΒΑΞ.