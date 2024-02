«Επιχειρηματίας της Χρονιάς»: Τέσσερις νικητές στις επιμέρους κατηγορίες

Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας για τη Μαίρη Χατζάκου της ΜΕΒΓΑΛ. «Δυναμικά αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας» ο Ευτύχης Βασιλάκης. Διακρίσεις για τους κ.κ. Κρίστιαν Χατζημηνά και Γιώργο Τσαρούχα. Το who is who.