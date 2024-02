Ιδανικά ποτήρια για κάθε ρόφημα της on the go αγοράς παρουσίασε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ηγετική δύναμη στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέδειξε μια εντυπωσιακή γκάμα προϊόντων και καινοτόμων πρακτικών στην κορυφαία έκθεση HORECA 2024, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με γνώμονα την οικονομία, την εξατομίκευση και τη βιωσιμότητα και εφαρμογές που υιοθετούν στην πράξη την κυκλική οικονομία, ο Όμιλος παρουσίασε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, καθιστώντας τον σε έναν πολύτιμο συνεργάτη.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης από τις 9 έως και τις 12 Φεβρουαρίου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν από κοντά την πλούσια δραστηριότητα του Ομίλου, καθώς και τις προηγμένες λύσεις στους τομείς της άκαμπτης και εύκαμπτης συσκευασίας τροφίμων, ποτών, γαλακτοκομικών που προσφέρει ενώ ξεχώρισαν ιδιαίτερα τις συσκευασίες επανάχρησης. Μεταξύ άλλων ενημερώθηκαν για την πλήρη γκάμα σερβιρίσματος ροφημάτων on the go και τη δυνατότητα «Για κάθε ρόφημα να υπάρχει το τέλειο ποτήρι» εξασφαλίζοντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία για τον καταναλωτή.

Παράλληλα, ο Όμιλος παρουσίασε τα ελαφρύτερα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια της αγοράς, πρωτοβουλία της πλατφόρμας του ομίλου In the Loop, που πετυχαίνει μείωση των εκπομπών CO2 στο κύκλο ζωής του προϊόντος από τη δεύτερη κιόλας χρήση, τα επαναχρησιμοποιούμενα καινοτόμα καπάκια για πλαστικά και χάρτινα ποτήρια, καθώς και το νέο πατενταρισμένο καπάκι για κρύα ροφήματα αποκλειστικά από χαρτί χωρίς τη χρήση πλαστικού, μία καινοτομία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εξαιρετικά ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων, ειδικά σχεδιασμένες για την αγορά της HORECA.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πάνος Δαλκαφούκης, Marketing Manager της Thrace Group: «Η παρουσία μας στη φετινή έκθεση ήταν άλλη μία απόδειξη πως ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης διαρκώς εξελίσσεται και πρωτοπορεί στον κλάδο της συσκευασίας, αξιοποιώντας την μακρά εμπειρία, τη μοναδική τεχνογνωσία και καινοτόμο τεχνολογία που διαθέτει. Παρά τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις επιδόσεις μας. Με τις νέες λύσεις που παρουσιάσαμε στην έκθεση HORECA, παράλληλα με τη δυναμική μας είσοδο στη χάρτινη συσκευασία, το χαρτοφυλάκιό μας διευρύνεται σημαντικά, απαντώντας ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών μας. Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ενισχύει το σκοπό του να λειτουργεί ως one-stop-shop για ποτήρια takeaway, επηρεάζοντας θετικά με βιώσιμα προϊόντα όχι μόνο την αγορά αλλά και τις συνήθειες και την καθημερινότητα όλων μας».