Office Line, McCann και Groupama Ασφαλιστική διακρίθηκαν στα Cyber Security Awards 2024

Η Office Line Α.Ε., εταιρεία παροχής λύσεων cloud και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σε συνεργασία με δύο σημαντικούς πελάτες της, McCann WorldGroup και Groupama Ασφαλιστική, απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Cyber Security Awards 2024, που διεξήχθησαν την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 από τη Boussias, στο Sofitel Athens Airport, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οι βραβεύσεις αφορούσαν τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία “Cloud Security” | Office Line | Silver

Κατηγορία “Other” | Office Line & McCann WorldGroup | Silver

Κατηγορία “Insurance” | Office Line & Groupama | Bronze

Κατηγορία “Cloud Security” | Office Line & Groupama | Bronze

Ειδικότερα, η Office Line και η McCann WorldGroup ολοκλήρωσαν με επιτυχία ένα έργο Cyber Security γεμάτο προκλήσεις (“Πρωτοπορία στην υιοθέτηση remote working με ασφάλεια στον Διαφημιστικό Κλάδο”). Το έργο αφορούσε στην ανάγκη του McCann WorldGroup να παρέχει στους εργαζομένους του έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για απομακρυσμένη πρόσβαση, χωρίς να διακυβευτεί η ασφάλεια και η ομαλή πρόσβαση στους πόρους και τις εφαρμογές του, και υλοποιήθηκε με τη χρήση των Microsoft 365 υπηρεσιών, από τις οποίες η εταιρεία απολάμβανε ήδη σημαντικά οφέλη.

Επίσης, η Office Line και η Groupama Ασφαλιστική βραβεύτηκαν για έργο κυβερνοασφάλειας στα πρότυπα του ασφαλιστικού κλάδου (“A Cloud Security Solution Based on Microsoft 365 Defender for the Insurance Industry”). Η Office Line υλοποίησε επιτυχημένα τη Cloud Security λύση της Microsoft για τη Groupama Ασφαλιστική, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος προστασίας δεδομένων, εφαρμογών και υποδομών που αποθηκεύονται και λειτουργούν σε υπηρεσίες cloud, τηρώντας όλα τα αυστηρά πρότυπα του ασφαλιστικού κλάδου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Office Line, επισφράγισε με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευσή της στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, αποσπώντας ακόμη το Silver βραβείο στην κατηγορία CyberSecurity.

Με τις συγκεκριμένες βραβεύσεις, η Office Line ενισχύει το ισχυρό αποτύπωμά της στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης της ελληνικής οικονομίας, παραμένοντας συνεπής στο έργο της, την παροχή ποιοτικών τεχνολογικών λύσεων.

Ο θεσμός Cyber Security Awards επιβράβευσε την διαχείριση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ασφάλειας, στους χώρους των Επιχειρήσεων, των Κρίσιμων υποδομών και των Δημοσίων υποδομών.