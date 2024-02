Πρωτοπορεί το «Υγεία» στην εκπαίδευση ιατρών στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Δρ. Αριστοτέλης Πάνος, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Γ ́ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, αναγνωρίστηκε από την βιομηχανία βιοτεχνολογίας ως διεθνής εκπαιδευτής (international proctor and consultant) στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική και συγκεκριμένα στην επιδιόρθωση της μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδας, καθώς και την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας με ενδοσκοπικές τεχνικές, χωρίς τη διάνοιξη του στέρνου. Ο ρόλος του θα είναι να βοηθά διεθνώς, καρδιοχειρουργούς στις χώρες τους, που θέλουν να ξεκινήσουν ή να βελτιώσουν την ενδοσκοπική τους εμπειρία στην καρδιοχειρουργική, καθώς και να χειρουργεί μαζί τους ενδοσκοπικά ιδιαίτερα πολύπλοκες καρδιακές παθήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τον περασμένο Οκτώβριο προσκλήθηκε στην πανεπιστημιακή κλινική καρδιοχειρουργικής της Βάρνας, Βουλγαρίας, για να χειρουργήσει ασθενείς πάσχοντες από αυτές τις παθήσεις ενδοσκοπικά. Με τη βοήθεια του Δρ. Κυριάκου Μπέλλου, Αναπλ. Διευθυντή́ της Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία σειρά επεμβάσεων.

Ο Δρ. Αριστοτέλης Πάνος ήδη από το 2007 πρωτοπορεί στη χώρα μας εφαρμόζοντας με την ομάδα του στο ΥΓΕΙΑ, ενδοσκοπικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Επιπλέον από το 2017 ο Δρ. Αριστοτέλης Πάνος με τους συνεργάτες του και με τη βοήθεια του ΥΓΕΙΑ διοργανώνουν το ῞Athens course on endoscopic and robotic cardiac surgery: Clinical Immersion῝ ένα από τα διακεκριμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική.