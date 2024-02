Διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για τα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino

– Η Costa Navarino έλαβε την διεθνή πιστοποίηση GEO Certified® για τα γήπεδα γκολφ The Dunes Course και The Bay Course, στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής της στην αειφόρο ανάπτυξη και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η πιστοποίηση GEO χορηγείται από τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό GEO Sustainable Golf Foundation και επιβεβαιώνει ότι τα γήπεδα πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια στους τομείς: ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, βέλτιστη διαχείριση πόρων, θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και κλιματικές δράσεις.

Η Carole Kerrey, Certification Manager του GEO Sustainable Golf Foundation, ανέφερε: «Η αειφορία αποτελεί σαφώς προτεραιότητα για την Costa Navarino, όπως φαίνεται στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των γηπέδων The Bay Course και The Dunes Course. Πέραν των κριτηρίων που πληρούν τα γήπεδα, εφαρμόζονται πολλές καινοτόμες πρακτικές κι ανυπομονούμε να δούμε όσα θα ακολουθήσουν».

Ο David Ashington, Γενικός Διευθυντής, Costa Navarino Golf, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για την πιστοποίηση GEO των γηπέδων The Dunes Course και The Bay Course. Αυτή η διεθνής αναγνώριση επισφραγίζει τη μακρόχρονη δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη στο γκολφ. Από την έναρξη λειτουργίας της Costa Navarino -και ακόμη νωρίτερα, από την κατασκευή- είχαν εφαρμοστεί πρωτοποριακές πρακτικές, για να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία των γηπέδων αλλά και συνολικά του προορισμού. Εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώνουμε συνεχώς αυτές τις πρακτικές και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι παίκτες και οι επισκέπτες μας μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε αυτό το εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον».

Η Costa Navarino είναι ο πρώτος προορισμός γκολφ στην Ανατολική Μεσόγειο που λαμβάνει την πιστοποίηση. Μεταξύ των βιώσιμων πρακτικών που ξεχωρίζουν για τα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course, είναι:

Ορθή διαχείριση νερού : αρκετά χρόνια πριν τη λειτουργία των γηπέδων, έγιναν εκτενείς μελέτες για τους υδατικούς πόρους στην περιοχή, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης νερού. Για το σκοπό αυτό, κατασκευάστηκαν λιμνοδεξαμενές, πλήρως ενταγμένες στο φυσικό τοπίο, οι οποίες γεμίζουν με επιφανειακό νερό, αντλώντας ποσότητα μικρότερη του 1% της ετήσιας απορροής των κοντινών ποταμών. Μαζί με το ανακυκλωμένο νερό από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του προορισμού, επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Επιπλέον, εφαρμόζονται μέτρα για την εξοικονόμηση νερού και τον έλεγχο της κατανάλωσης (π.χ. έλεγχος διαρροών, συστήματα βελτιστοποιημένης απόδοσης).

Μείωση της συνολικής αρδεύσιμης έκταση πρασίνου στα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course κατά 5% και 10% αντίστοιχα μέσα στο 2023, με τη χρήση ενδημικών φυτών και ανακυκλωμένου ξύλου ελιάς από το κλάδεμα των ελαιόδεντρων, για την κάλυψη του εδάφους. Στόχος είναι η περαιτέρω μείωση της έκτασης εντός του 2024.

Κλιματικές δράσεις : Ήδη από το 2009, η Costa Navarino είχε συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και την Ακαδημία Αθηνών, για τη δημιουργία του Navarino Environmental Observatory (NEO), το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην Αν. Μεσόγειο, εδώ και 15 χρόνια.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταφύτευσης ελαιόδεντρων στην Ευρώπη : περισσότερα από 7.000 ελαιόδεντρα έχουν ήδη μεταφυτευτεί στις ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης της Costa

To Bay Clubhouse είναι ένα από τα πρώτα υπόσκαφα clubhouses , το οποίο «δένει» αρμονικά με το φυσικό τοπίο και διαθέτει «πράσινες στέγες», με συνολικά 27.500 φυτά και δέντρα στην οροφή και περιμετρικά.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικά, γυαλί, λάδι, μπαταρίες και οργανικά απόβλητα.

Το συνολικό θετικό οικονομικό αντίκτυπο στη Μεσσηνία: συνεισφορά 11% (2006-2022) στο ΑΕΠ της περιοχής και δημιουργία 80 νέων διακριτών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη και λειτουργία της Costa Navarino, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, όπως είχε αναγνωριστεί από το World Travel & Tourism Council με τη βράβευση ως «Best Sustainable Destination» παγκοσμίως, αλλά και πρόσφατα στα World Golf Awards 2023, με τη βράβευση ως «Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility». Ενδεικτικά, μέσα στα τελευταία 2 χρόνια, στην Costa Navarino επιτεύχθηκε μείωση στις λειτουργικές εκπομπές ρύπων κατά 80% για το 2022 (σε σχέση με το 2019), στο πλαίσιο της στρατηγικής απανθρακοποίησης, με απώτερο στόχο τη net-zero λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων μέχρι το 2050. Επίσης, μαζί με το WWF Ελλάς -και στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Global Tourism Plastics Initiative- γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τον περιορισμό των αχρείαστων πλαστικών μιας χρήσης που σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία του προορισμού, μειώνοντας τη χρήση τους πάνω από 50% το 2023 (σε σύγκριση με το 2019).