Βραβεύτηκε η θυγατρική του ομίλου Θεοδώρου, Endoline Robotics Limited

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Θεοδώρου στο Ηνωμένο Βασίλειο Endoline Robotics Limited βραβεύτηκε από την διοργάνωση «Robotics and Automation Awards 2023» που διεξήχθη στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2023, λαμβάνοντας τη διάκριση της καλύτερης νέας εταιρείας στον κλάδο της ρομποτικής και των αυτοματισμών («Best New or Small Company»), μεταξύ πλήθος συνυποψηφίων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση τα βραβεία «Robotics and Automation» αναδεικνύουν την καινοτομία βρετανικών αλλά και διεθνών οργανισμών στην εφαρμογή συστημάτων ρομποτικής και αυτοματισμών σε όλη την αλυσίδα αξίας μιας σειράς σημαντικών βιομηχανιών, όπως της βιομηχανίας τροφίμων και των ποτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου κα.

Η κατηγορία «Best New or Small Company» απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί τα τελευταία τρία έτη ή μικρές εταιρείες που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και δραστηριοποιούνται στην παροχή λύσεων ρομποτικής και αυτοματισμού σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η Endoline Robotics Limited προωθεί το Connected Automation, μια καινοτόμο ιδέα του Ομίλου Θεοδώρου, που συνδυάζει τη ρομποτική, τους κλασικούς αυτοματισμούς, το IoT και τα ψηφιακά συστήματα για την παροχή έργων νέας γενιάς Industry 4.0.