CNL Capital: O Δ. Ζουζούκης νέο μέλος στο ΔΣ

Η «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε» εφεξής η «Εταιρεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι o κ. Ευθύμιος Τσοκάνης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπέβαλε την 31 Δεκεμβρίου 2023 την παραίτηση του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και με ισχύ από 29/02/2024.

Εν συνεχεία, κατά τη συνεδρίασή του την 1η Μαρτίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., στη θέση του παραιτηθέντος μέλους,.

Ο κύριος Ζουζούκης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 24/05/2028.

Η εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3) Νικόλαος Χλωρός του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5) Δημήτριος Ζουζούκης του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρίαση, εξέλεξε στη θέση του παραιτηθέντος μέλους, τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη ως δεύτερο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου - Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3) Δημήτριος Ζουζούκης, του Αποστόλου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Επιπροσθέτως, αναφορικά με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρίαση, και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020, εξέλεξε στην θέση του παραιτηθέντος μέλους, τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη ως μέλος στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

2) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

3) Δημήτριος Ζουζούκης του Αποστόλου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Aναφορικά με την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρίαση, και σε συμμόρφωση με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εξέλεξε στην θέση του παραιτηθέντος μέλους, τον κ. Δημήτριο Ζουζούκη ως μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

2) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

3) Δημήτριος Ζουζούκης του Αποστόλου, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Ο κ. Δημήτρης Ζουζούκης έχει 25ετή καριέρα στον τραπεζικό τομέα, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς ομίλους, ενώ διαθέτει και την κατάλληλη εκπαίδευση όντας κάτοχος Diploma in Economics από το University of London (London School of Economics), πτυχίο BSc In Economics από το University of Swansea και MSc. in Finance από το University of Leicester.