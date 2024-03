Alba Graduate Business School-Seanergy: Υποτροφία για μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά

Η SEANERGY προσφέρει για μία ακόμα χρονιά, μία πλήρη υποτροφία "SEANERGY Scholarship" για ποιοτικές σπουδές στο κλάδο της ναυτιλίας.

Στην παροχή μίας υποτροφίας, πλήρους φοίτησης, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “MSc in Shipping Management” του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, προχωράει για 3ο συνεχόμενο έτος, η ναυτιλιακή εταιρεία Seanergy Maritime Holdings Corp. («SEANERGY» ή «Εταιρεία»).

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2024-2025) υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Shipping Management έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία υποτροφία η οποία θα καλύπτει το 100% των διδάκτρων του εν λόγω προγράμματος.

Με την προσφορά της αυτή, η εταιρεία SEANERGY στηρίζει έμπρακτα την αριστεία στη ναυτιλιακή εκπαίδευση, προσφέροντας τη δυνατότητα σε έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια να πραγματοποιήσει ποιοτικές σπουδές στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της ναυτιλίας σε ένα από τα πιο καταξιωμένα και περιζήτητα μεταπτυχιακά προγράμματα του Alba Graduate Business School.

Μέσα από έναν συνδυασμό ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων, το MSc in Shipping Management παρέχει στους φοιτητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ναυτιλίας. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ηγεσία και τις στρατηγικές ικανότητες διαχείρισης. Απευθύνεται κυρίως σε νέους απόφοιτους πρώτου πτυχίου αλλά και νέους επαγγελματίες που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο της ναυτιλίας, καθώς επίσης και σε πλοιάρχους και μηχανικούς που επιθυμούν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην στεριά.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα παρέχει γνώση των πρακτικών και επιστημονικών θεμάτων που απασχολούν μία ναυτιλιακή επιχείρηση, όπως: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Πλοίου, Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Ναυλώσεις, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης, Στρατηγική των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, κτλ.

Ο Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της SEANERGY Maritime, δήλωσε σχετικά:

«Με ιδιαίτερη χαρά παρέχουμε για τρίτη συνεχή χρονιά μία πλήρη υποτροφία για το πρόγραμμα MSc in Shipping Management του Alba Graduate Business School του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος για το έτος 2024-2025. Στη SEANERGY, πιστεύουμε ακράδαντα στη διαρκή ανάπτυξη των γνώσεων της νέας γενιάς και επενδύουμε με τα ανάλογα μέσα. Αναλαμβάνουμε δράσεις για να υποστηρίξουμε την εκπαιδευτική και εργασιακή επιτυχία νέων επαγγελματιών που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ηγέτες επόμενης γενιάς στη ναυτιλία».

Με τη σειρά του ο Σπύρος Βουγιούς, Ακαδημαϊκός Διευθυντής Ναυτιλιακών προγραμμάτων του Alba, ανέφερε:

«Ευχαριστούμε θερμά την SEANERGY που στηρίζει για μία ακόμη χρονιά το εκπαιδευτικό μας έργο παρέχοντας μία πλήρη υποτροφία σε έναν αριστούχο υποψήφιο που θα επιλεγεί για το πρόγραμμα MSc in Shipping Management. Η ευγενική αυτή δωρεά αποτελεί για εμάς ακόμα μία έμπρακτη αναγνώριση της εκπαιδευτικής συμβολής του σχολείου μας στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Επιπλέον, ενισχύει το πρόγραμμα υποτροφιών του σχολείου μας και στηρίζει σημαντικά την αποστολή του».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία λήγει στις 31/05/2024.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Alba, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία και τα κριτήρια που απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον διευθυντή των ναυτιλιακών προγραμμάτων στο Alba, κ. Σπύρο Βουγιού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Παράλληλα με την υποβολή της αίτησης, η οποία πραγματοποιείται online εδώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο των ακαδημαϊκών του Alba ότι ενδιαφέρονται για την υποτροφία “SEANERGY scholarship” στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική επιλογή θα γίνει από την εταιρεία SEANERGY με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων σε συνεργασία