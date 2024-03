Νέα κυμαινόμενα τιμολόγια από τη ΖeniΘ

Η ZeniΘ προσφέρει προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος για το σπίτι και την επιχείρηση, ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αναπτύσσει διαρκώς τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες της, για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία ενέργειας και στην κατηγορία κυμαινόμενου (κίτρινου) τιμολογίου. Παράλληλα, το ευρύ χαρτοφυλάκιο της ZeniΘ διαθέτει προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία τιμολογίου.

Προϊόντα Κυμαινόμενου (Κίτρινου) Τιμολογίου

Έως το τέλος Μαρτίου 2024, υφιστάμενοι και νέοι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν των ειδικών προσφορών στα προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης της ZeniΘ. Επιπλέον, με την αγορά κάθε προϊόντος ρεύματος, η ΖeniΘ ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των πελατών της, προσφέροντας σε συνεργασία με την ΕY Club, την οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150 ευρώ, εντελώς δωρεάν, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Το προϊόν Power Home More, που απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές, προσφέρει ανταγωνιστική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, επιπλέον έκπτωση Dual Energy 5%[1] στα συνδυαστικά πακέτα ρεύματος και φυσικού αερίου, έκπτωση συνέπειας 5%1 και 60€ δώρο[2]. Όσοι επιλέξουν το προϊόν Power Home Choice για το ρεύμα του σπιτιού τους, επωφελούνται με όλα τα πάγια δώρο[3]. Το πρόγραμμα έχει 12μηνη διάρκεια σύμβασης, ενώ δεν περιλαμβάνει τέλος τερματισμού σύμβασης, παρέχοντας έτσι ευελιξία επιλογής.

Στην ίδια κατηγορία κυμαινόμενου τιμολογίου, η εταιρεία διαθέτει το μοναδικό προϊόν ρεύματος My Pet My Home, που προσφέρει εκτός από κορυφαία ενέργεια και την κάρτα προνομίων Ευ Pet, σε συνεργασία με την ΕY Club, για δωρεάν check up και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες φροντίδας για το κατοικίδιο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων, το προϊόν Power Home Go Electric προσφέρει μια εξειδικευμένη λύση, που αποτελεί οικονομική και βιώσιμη επιλογή για τη φόρτιση των οχημάτων[4], παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, ευέλικτους όρους σύμβασης και όφελος από τη χρήση νυχτερινού μετρητή.

Τέλος, το Power Business Basic, αποτελεί την ιδανική επιλογή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε επιχείρηση ή κοινόχρηστο χώρο, προσφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα. Με εξαιρετικά χαμηλό μηνιαίο πάγιο ή μηδενικό, για πελάτες Dual Energy, η επιλογή αυτή είναι οικονομικά επωφελής και προσιτή.

Στην κατηγορία κυμαινόμενου τιμολογίου, η τιμή χρέωσης προμήθειας ενέργειας διαμορφώνεται βάσει μεγέθους της χονδρεμπορικής αγοράς και ανακοινώνεται στην εταιρική ιστοσελίδα της ZeniΘ, www.zenith.gr, όταν η τιμή του μεγέθους αυτού δημοσιεύεται από τον αρμόδιο φορέα. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε κυμαινόμενα τιμολόγια δεν υφίσταται τέλος τερματισμού σύμβασης.

Προϊόντα Ειδικού (Πράσινου) Τιμολογίου

Στις κατηγορίες του ειδικού τιμολογίου (για οικιακή και επαγγελματική χρήση), στις οποίες η τελική τιμή χρέωσης προμήθειας ανακοινώνεται από την Εταιρεία την 1η μέρα κάθε μήνα, η ZeniΘ προσφέρει επίσης κορυφαία ενέργεια για το σπίτι και την επιχείρηση. Με το νέο προϊόν ενέργειας της εταιρείας, Power Home Start, οι οικιακοί πελάτες γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος κιλοβατώρας για τον εκάστοτε μήνα, με την τελική τιμή προμήθειας Μαρτίου να είναι 0.10467 €/kWh. Για επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους με παροχή χαμηλής τάσης, το Power Business Start είναι διαθέσιμο σε αυτή την κατηγορία τιμολογίου, με τελική τιμή προμήθειας Μαρτίου 0.11467 €/kWh.

Όλοι οι εκπρόσωποι της ZeniΘ βρίσκονται στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού για να παρέχουν άμεσα και εύκολα οποιαδήποτε πληροφορία για νέες ή υπάρχουσες συνδέσεις, ενώ όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος είναι διαθέσιμες στο επίσημο site της ΖeniΘ.

[1] Επί της Βασικής Τιμής Προμήθειας

[2] Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της Σύμβασης. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα Μαρτίου 2024.

[3] Ισχύει για τους 12 μήνες της σύμβασης.

[4] Απευθύνεται σε πελάτες που έχουν ήδη εγκατεστημένο φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων.