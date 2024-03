Διυλιστήρια βαθιά σε ρωσικό έδαφος χτύπησαν οι Ουκρανοί

Η κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, πραγματοποίησε μια σειρά επιδρομών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου βαθιά μέσα στη Ρωσία νωρίς την Τετάρτη, δήλωσαν στους Financial Times κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Κίεβο με άμεση γνώση των επιθέσεων.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η SBU επιτέθηκε σε τρία διυλιστήρια -στο Ριαζάν, 200 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας, στο Κστόβο, 450 χλμ. ανατολικά της Μόσχας και στο Κιρίσι, 150 χλμ. νοτιοανατολικά της Αγίας Πετρούπολης-, λέγοντας ότι τα χτυπήματα ήταν «συνέχεια μιας σειράς ειδικών επιχειρήσεων κατά εχθρικών διυλιστηρίων πετρελαίου».

Ο αξιωματούχος είπε ότι η SBU «εφαρμόζει συστηματικά μια λεπτομερή στρατηγική... να στερήσει πόρους από τον εχθρό και να μειώσει τη ροή των εσόδων από πετρέλαιο και καύσιμα».

Βίντεο στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πλήττουν διυλιστήρια, προκαλώντας αυτό που μια άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι ήταν «αρκετά σημαντική» ζημιά.

Wow! Quite the sight. Drones one after another hitting Rosneft Ryazan oil refinery, one of the biggest oil refineries in Russia, processing 17 million tons of oil per year. pic.twitter.com/SCJ78KwVp4

🔥👀 Tonight, SBU attacked three(!) oil refineries with drones at once: in Ryazan, Kstovo (Nizhny Novgorod region) and Kirishi (Leningrad region).



🇺🇦🦅 Also, defense forces attacked the Russian Air Force airbase in Buturlinovka and a military airfield in Voronezh with drones. pic.twitter.com/QffdRFmNaq