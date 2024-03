Eurobank: Διάκριση για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις από το Global Finance

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που λαμβάνει, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, τη σημαντική διάκριση Best Bank for Sustainable Finance in Greece 2024, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, το οποίο την κατατάσσει μεταξύ των τραπεζών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, η νέα αυτή διάκριση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Τράπεζας σε βέλτιστες πρακτικές Βιωσιμότητας εστιάζοντας στη βιώσιμη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί στοχεύοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επιταχύνεται διεθνώς η ζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις, τομέας στον οποίο η Eurobank καταγράφει αξιόλογες επιδόσεις, ενδυναμώνοντας την ισχυρή, ποιοτική και αξιόπιστη παρουσία της στην αγορά.

Οι νικητές των φετινών βραβείων είναι οι τράπεζες που επιλέχθηκαν σε διεθνές επίπεδο βάσει κριτηρίων αξιολόγησης των πολιτικών και των στόχων εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και των μετρήσιμων επιτευγμάτων τους στη χρηματοδότηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Η επιλογή των υποψηφίων στηρίχθηκε στην αξιολόγηση από τους συντάκτες του περιοδικού, η οποία, σε συνδυασμό και με ανεξάρτητη έρευνα, ανέδειξε και τους νικητές.

Η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά σε διεθνούς κύρους αξιολογήσεις Βιωσιμότητας με στόχο την ανάδειξη της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών επιδόσεών της, την αναβάθμιση των σχετικών γνωστοποιήσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις πρακτικές της, καταλήγει η Eurobank.