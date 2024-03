Ενοικιαστήρια σε βίλες από την Costa Navarino, πόσο κοστίσουν

Μία ακόμη δραστηριότητα στο real estate αναπτύσσει η Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε., η οποία κάνει το ντεμπούτο της στην ενοικίαση πολυτελών κατοικιών, με «πεδίο δράσης» τις βίλες που έχουν κατασκευαστεί στην Costa Navarino.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, δημιούργησε μία νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι μόνιμοι κάτοικοι της Costa Navarino θα μπορούν να ενοικιάζουν τις κατοικίες τους σε τρίτους.

Ήδη στην πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί 6 βίλες διαφορετικών χαρακτηριστικών, με τα πρώτα αιτήματα για ενοικίαση να διαδέχονται το ένα το άλλο, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ταξιδιώτες.

Οι τιμές για την περίοδο χαμηλής ζήτησης ξεκινούν από 1.400 ευρώ τη βραδιά για μία κατοικία 150 τ.μ. που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα και προσεγγίζουν τα 3.200 ευρώ τη βραδιά για μία κατοικία 280 - 300 τ.μ. στην οποία μπορούν να μείνουν μέχρι και 10 άτομα.

Αντίστοιχα, κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης, όταν και υπάρχει όριο ελάχιστης διαμονής, οι τιμές ξεκινούν από 19.000 ευρώ/7 διανυκτερεύσεις για μία βίλα 150 τ.μ. όπου μπορούν να φιλοξενηθούν έως 6 άτομα και φτάνουν ακόμη και τα 43.000 ευρώ/7 διανυκτερεύσεις για μία βίλα 280-300 τ.μ., στην οποία μπορούν να μείνουν μέχρι και 10 άτομα.

Ως μέγιστο χρονικό όριο διαμονής σε μία βίλα τίθενται οι 60 ημέρες, όση είναι δηλαδή η διάρκεια μιας μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια.

Στόχος της Τ.Ε.ΜΕΣ. είναι να προσφέρει στους ιδιοκτήτες των κατοικιών τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το ακίνητό τους όταν δεν διαμένουν οι ίδιοι σε αυτό και να αποκτήσουν ένα επιπλέον εισόδημα. Παράλληλα, η πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει για την εταιρεία και ως μια δεξαμενή δυνάμει επενδυτών, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής στην Costa Navarino.

Οι κατοικίες βρίσκονται σε προνομιακές τοπoθεσίες στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, και αναπτύσσονται σε ένα ή δύο επίπεδα, προσφέροντας στους ενοικιαστές δύο σημαντικά πλεονεκτήματα. Αφενός παρέχουν ιδιωτικότητα και αυτονομία και μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 10 άτομα και αφετέρου οι επισκέπτες απολαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, καθώς και να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα αθλητικών δραστηριοτήτων.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο γειτονιές, τη Rolling Greens, με άμεση πρόσβαση στο γήπεδο The Dunes Course και με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα ή την Olive Grove μέσα στους ελαιώνες και με πανοραμική θέα στο Ιόνιο πέλαγος.

Οι προς πώληση κατοικίες

Ισχυρή ζήτηση διαπιστώνεται, την ίδια στιγμή, και για τις προς πώληση κατοικίες που αναπτύσσονται στην Costa Navarino. Αυτήν την περίοδο παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους οι 42 κατοικίες της γειτονιάς Rolling Greens στο Navarino Dunes, της πρώτης γειτονιάς που αναπτύχθηκε με τη φιλοσοφία «turn-key» (με το κλειδί στο χέρι).

Μάλιστα, η διαρκώς ενισχυόμενη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες οδήγησε πρόσφατα στην προσθήκη της γειτονιάς Valley Greens, με την οποία ολοκληρώνεται το οικιστικό κομμάτι στο Navarino Dunes. Η νέα γειτονιά περιλαμβάνει semi-detached κατοικίες δύο και τριών υπνοδωματίων, καθώς και detached κατοικίες, οι οποίες επίσης παραδίδονται «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key). Από τη συγκεκριμένη γειτονιά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το 50% έχει ήδη πωληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι στην Costa Navarino υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης κατοικιών: Sea Dunes, Olive Grove, Rolling Greens, Valley Greens, στις οποίες είναι διαθέσιμοι 3 τύποι κατοικιών: “off-plan” (από τα σχέδια), “turn-key” (με το κλειδί στο χέρι) και branded διαμερίσματα.

Εκκίνηση της σεζόν

Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Costa Navarino, με το ξενοδοχείο The Westin να υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες από τις 18 Φεβρουαρίου. Ακολουθεί το Mandarin Oriental την 1η Απριλίου, ενώ λίγο αργότερα, στις 25 Απριλίου, θα κάνει εκκίνηση και το The Romanos, a Luxury Collection Resort. Τελευταίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 3 Μαΐου το W Costa Navarino.

Το 2024 σηματοδοτεί την πρώτη πλήρη σεζόν τόσο για τη Navarino Agora, όσο και για το Mandarin Oriental, το οποίο θα παρουσιάσει μέσα στη χρονιά 5 νέες βίλες 3 υπνοδωματίων και τη νέα Royal Villa 5 υπνοδωματίων.

Η Royal Villa εκτείνεται σε 1.095 τ.μ. εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, φιλοξενώντας μέχρι 12 άτομα.

Τα τέσσερα γήπεδα γκολφ στην Costa Navarino, The Dunes Course, The Bay Course, The Hills Course και το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course, υποδέχτηκαν ήδη τους πρώτους παίκτες, αφού βρίσκονται σε λειτουργία από τις 19 Φεβρουαρίου, και εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επέκταση της σεζόν μέχρι τον Νοέμβριο, αφού προσελκύουν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τους λάτρεις του ευγενούς αθλήματος.