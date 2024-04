Π. Βλαχόπουλος (Πειραιώς): Ωρα για sovereign wealth fund

«Η διακύμανση στον πληθωρισμό θα "επιμείνει" παγκοσμίως, ενώ οι γεωπολιτικές κι άλλες εξελίξεις, απαιτούν καινοτόμο, out of the box αντιμετώπιση στις επενδύσεις», είπε ο Παναγιώτη Βλαχόπουλου, Chief Investment Officer της τράπεζας.