Η παρουσία της ΣΟΛ Crowe στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ισχυρή παρουσία είχε και φέτος η ΣΟΛ Crowe στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10-13 Απριλίου, έχοντας διπλή εκπροσώπηση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτικής, κ. Άγγελο Αλαμάνο, οι οποίοι μοιράστηκαν τις απόψεις τους σε θέματα βιωσιμότητας και εταιρικής διακυβέρνησης στο σημερινό ιδιαίτερα ρευστό επενδυτικό τοπίο.

Συγκεκριμένα, όπως υπενθυμίζει η σχετική ανακοίνωση, στο πάνελ «Investing and Enabling Growth in a Challenging Transition Era», ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, στη ζωτική σημασία της διακυβέρνησης των εταιρειών με επίκεντρο τους υπαλλήλους, τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, όπως και στην παγκοσμιοποίηση.

«Αυτό που σήμερα είναι ζητούμενο όσον αφορά σε θέματα βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, σε πέντε χρόνια θα είναι το αυτονόητο», τόνισε συγκεκριμένα, ενώ πρόσθεσε όσον αφορά στις επενδύσεις: «Εκείνοι που ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αναζητούν εταιρείες τις οποίες χαρακτηρίζει μία συνολική κουλτούρα καινοτομίας, όχι μόνο σε θέματα τεχνολογίας αλλά και για παράδειγμα σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, εταιρείες που εξακολουθούν να είναι πελατοκεντρικές, που ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση των εργαζομένων τους και παράλληλα είναι αποτελεσματικές».

Στο πάνελ «Responsible Leadership. The Importance of Corporate Governance in Sustainable Development & Investment Opportunities», ο κ. Άγγελος Αλαμάνος συμμετείχε σε μια εις βάθος συζήτηση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην οποία τόνισε τη σημασία Διακυβέρνησης, δηλαδή του πυλώνα G (Governance) στο πλαίσιο του ESG, για τις επιχειρηματικές στρατηγικές.

«Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι κόστος για μία εταιρεία αλλά επένδυση. Όταν ερευνάμε τις αποδόσεις των εταιρειών, ιδίως των εισηγμένων, εκείνες που έχουν καλή εταιρική διακυβέρνηση υπεραποδίδουν έναντι των εταιριών που δεν ασκούν πρακτικές ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Άρα, πριν αρχίσουν να διερευνούν οι εταιρείες πως θα προσελκύσουν επενδύσεις, η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουν είναι να επενδύσουν στον εαυτό τους, υιοθετώντας σωστές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης».

Η διπλή συμμετοχή της ΣΟΛ Crowe στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις με καινοτόμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι θέσεις που διατυπώθηκαν αναδεικνύουν την ετοιμότητά της να παρέχει στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου οι πελάτες της να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις πολυσχιδείς προκλήσεις τις βιώσιμης ανάπτυξης και να πρωταγωνιστήσουν σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ΣΟΛ Crowe, κατέχει ηγετική θέση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών, προωθώντας λύσεις με γνώμονα τη μακροχρόνια αξία, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική διακυβέρνηση, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν πολύπλοκες μεταβάσεις και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης.