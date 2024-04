Οι μνηστήρες για τη Famar και τα milestones της πώλησης

Ο κύβος ερρίφθη. Επτά χρόνια από την ημέρα που η FAMAR πέρασε από τα χέρια της οικογένειας Μαρινόπουλου στις τράπεζες και τέσσερα από τη στιγμή που τον έλεγχό της ανέλαβε η ECM Partners, η φαρμακοβιομηχανία πρόκειται να αλλάξει εκ νέου χέρια.

Για την πρόθεση της ECM Partners να αποεπενδύσει από τη Famar, το Euro2day.gr είχε αναφερθεί εκτενώς ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε, στελέχη του fund είχαν υποστηρίξει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, δηλώντας παράλληλα «αν βρεθεί κάποιος που θα μας δώσει τα χρήματα που θέλουμε, φυσικά και θα πουλήσουμε».

Πλέον η διαδικασία έχει εκκινήσει, όπως επιβεβαιώνουν στο Euro2day.gr πηγές του fund οι οποίες δηλώνουν ικανοποιημένες από την αποδοχή. «Τη διαδικασία την "τρέχει" η Jefferies και τον φάκελο τον έχουν λάβει 20 ενδιαφερόμενοι επενδυτές», αναφέρουν. Βέβαια το τοπίο για το πόσοι εξ αυτών θα βρεθούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας και θα υποβάλουν δεσμευτική προσφορά θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες. «Το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία», αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο Euro2day.gr.

Σε ό,τι αφορά το κέντρο διανομής στη Θήβα, σημειώνουν ότι αποφασίσθηκε να παγώσει η ξεχωριστή πώλησή του. Χθες έγινε γνωστό ότι η FAMAR υλοποιεί νέες επενδύσεις στο κέντρο διανομής στη Θήβα, με την προσθήκη τριών νέων modules, που θα προσθέσουν 6.000 τ.μ. αποθηκευτικού χώρου, δημιουργώντας επιπλέον 7.500 παλετοθέσεις. Παράλληλα, η FAMAR αυξάνει τον στόλο του κέντρου διανομής με διζωνικά φορτηγά με θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας (2° C - 8° C και 15° C - 25° C), ενώ έχει δρομολογήσει επενδύσεις για την παροχή υπηρεσιών off-line serialization.

Η FAMAR, που ανήκε στην οικογένεια Μαρινόπουλου, μεταβιβάστηκε τον Μάρτιο του 2017 στις τράπεζες Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, οι οποίες διόρισαν την Pillarstone ως Equity Advisor.

Τον Σεπτεμβρίου του 2018, η Famar υπέγραψε συμφωνία με την Pillarstone LLP, τις ελληνικές τράπεζες και άλλους δανειστές, για πρόσθετη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους. Λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 11 Δεκεμβρίου του 2018 υπογράφηκε νέα συμφωνία χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση του 70% του ομολογιακού δανείου ύψους 119 εκατ. ευρώ και την εγγραφή νέας μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για 26,3 εκατ. ευρώ που παρείχε η KAG Ελλάδας, θυγατρική της KKR. Η Pillarstone BidCo SCA, επίσης θυγατρική της KKR, έγινε ο άμεσος μέτοχος της Famar Holding Sarl.

Τελικά, τον Ιούνιο του 2019 ο όμιλος ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης. Στις 18 Νοεμβρίου του 2019, η διαδικασία πώλησης του βόρειου μέρους του ομίλου ολοκληρώθηκε, ενώ η πώληση του νότιου τομέα, δηλαδή οι δραστηριότητες της FAMAR σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, στο επενδυτικό fund York Capital Management (York) και στην Elements Capital Management (ECM), ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου του 2020. H York Capital Management εξήλθε από τη FAMAR τον Αύγουστο του 2021, έχοντας βγάλει πέντε φορές τα λεφτά που είχε τοποθετήσει αρχικά. Με την έξοδο της York, η ECM κατέστη πλειοψηφών μέτοχος, ενώ μειοψηφικό πακέτο απέκτησε η Metric Capital Partners (Metric).

Στη χρήση του 2022 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) η FAMAR σε επίπεδο ομίλου εμφάνισε λειτουργικά έσοδα 228,988 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 14% και EBITDA αυξημένα κατά 24%, στα 21,18 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη FAMAR στην Ελλάδα, η οποία προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 45 εκατ. ευρώ την Άνοιξη του 2022, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ενισχύθηκε κατά 13,45% στα 136,9 εκατ. ευρώ, το μικτό περιθώριο κέρδους παρέμεινε στο 24,78%, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε 85.943 ευρώ από 1,986 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 7,17% και 25,2% αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις.