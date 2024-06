Επεκτάθηκε το χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels, νέο franchise στην Ελούντα

Η Meliá Hotels International επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα με την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας franchise για το brand INNSiDE by Meliá στην Ελούντα της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε, η συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 24 Μαΐου 2024, δεν σηματοδοτεί μόνο το πέμπτο ξενοδοχείο Meliá στην Ελλάδα, αλλά και το ντεμπούτο του INNSiDE by Meliá στη χώρα.

Η στρατηγική προσθήκη ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Zeus Hotels και της Meliá Hotels International, που πλέον αφορά σε περισσότερα από 1.050 δωμάτια.

Η συμφωνία αφορά το σημερινό Elounda Ilion, το οποίο θα μετονομαστεί σε INNSiDE Crete Elounda. Τοποθετημένο την κορυφή ενός λόφου με απεριόριστη θέα στη θάλασσα και στην Ελούντα, το INNSiDE Crete Elounda αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του τον Μάιο του 2025 ως ένα πλήρως ανακαινισμένο και ανανεωμένο σύμφωνα με τα standards του brand ξενοδοχείο 5 αστέρων.

Το INNSiDE Crete Elounda προστίθεται στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Zeus Hotels, το οποίο περιλαμβάνει το Sol Marina Beach, το Sol Cosmopolitan και το Affiliated by Meliá Blue Sea Beach. Στο portfolio της Meliá Hotels International στην Ελλάδα εντάσσεται και το αθηναϊκό ξενοδοχείο Meliá Athens.

Ο Λευτέρης Παπακαλιάτης, CEO της Zeus Hotels, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επέκταση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με τη Meliá Hotels International. Το νέο ξενοδοχείο στην Ελούντα ενισχύει τη δέσμευσή μας να αναβαθμίσουμε τα ελληνικά πρότυπα φιλοξενίας και να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες μας”.

Ο Gabriel Escarrer, Chairman & CEO της Meliá Hotels International, δήλωσε: «Χαιρόμαστε πολύ που θα παρουσιάσουμε το INNSiDE by Meliá στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή μας επιτρέπει να συνδυάσουμε την εμπειρία της Meliá Hotels International στον κλάδο με την ασυναγώνιστη φιλοξενία της Ελλάδας, ενισχύοντας την παρουσία μας τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου”.

Η Meliá Hotels International ιδρύθηκε το 1956 στη Μαγιόρκα (Ισπανία) και διαθέτει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία (χαρτοφυλάκιο και pipeline) σε περισσότερες από 40 χώρες, κάτω από την ομπρέλα 9 brands: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá και Affiliated by Meliá.