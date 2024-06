Σχέδια επέκτασης της παρουσίας της Hilton στην Ελλάδα

Τον διπλασιασμό των ξενοδοχείων που απαρτίζουν το επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό της μέσα στα επόμενα χρόνια σχεδιάζει η διεθνής αλυσίδα Hilton Hotels & Resorts. Έχοντας δρομολογήσει την άφιξη δύο εκ των πολυτελών brands του στην Αθήνα, στον νέο προορισμό που αναπτύσσεται στο ακίνητο όπου μέχρι πρότινος λειτουργούσε το Hilton Athens, στο «The Ilisian», ο ξενοδοχειακός κολοσσός αναζητεί ευκαιρίες για να ενισχύσει το αποτύπωμά του στην Ελλάδα.

«Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα. Στο πλάνο μας είναι ο διπλασιασμός των ξενοδοχείων του χαρτοφυλακίου μας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Dino Michael, Senior Vice President & Global Category Head, Luxury Brands, Hilton, στο πλαίσιο της παρουσίασης του «The Ilisian».

Όπως είχαν αναφέρει πρόσφατα οι επιτελείς της αλυσίδας, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Hilton βρίσκονται τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και νησιωτικοί προορισμοί με αιχμή Κέρκυρα, Μύκονο, Κω, Σκιάθο και Ρόδο.

Με πιο πρόσφατη την προσθήκη του ξενοδοχείου Semeli Coast Mykonos, το οποίο εντάχθηκε στη συλλογή Curio Collection της Hilton, ο διεθνής όμιλος σήμερα διαθέτει σήμερα ένα portfolio με 9 μονάδες ανά την Ελλάδα.

Φέτος, υπό την ομπρέλα της αλυσίδας θα λειτουργήσει και το ξενοδοχείο Numo Ierapetra Beach Resort Crete, έπειτα από συμφωνία franchise που σύναψε η Hilton με την NUMO Hospitality. Πρόκειται, μάλιστα, για τη δεύτερη συνεργασία μεταξύ της Hilton και της NUMO Hospitality, μετά το άνοιγμα του Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton το 2021.

Στην ίδια κατεύθυνση, στο χαρτοφυλάκιο της Hilton εντάχθηκαν πρόσφατα πέντε ακόμη ξενοδοχεία σε συνέχεια της συνεργασίας franchise με την ισραηλινή αλυσίδα Brown Hotels. Πρόκειται για το ξενοδοχείο Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και για τα Isla Brown Chania Resort Curio Collection by Hilton, Chania Flair Boutique Hotel Tapestry Collection by Hilton και Domes Aulus Elounda All Inclusive Resort Curio Collection by Hilton στην Κρήτη.

Η αλυσίδα έχει ακόμη παρουσία στη Σαντορίνη με το Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton και στη Ρόδο με το Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton.

Στην κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, η Hilton αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω το αποτύπωμά της στην Αττική, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συναφθεί με τον διεθνή όμιλο επενδύσεων σε ακίνητα SCD του Θεόδωρου Δουζόγλου για το Hamptons by Hilton Piraeus στο Μικρολίμανο, που θα αναπτυχθεί στη θέση του παλιού Μιστράλ, και για το ιστορικό Πεντελικόν.

Συνολικά, η Hilton διευρύνει με ταχείς ρυθμούς το χαρτοφυλάκιο των resorts της στην Ευρώπη με 10 ξενοδοχεία, δυναμικότητας άνω των 1.500 δωματίων, να ανοίγουν για τη φετινή θερινή σεζόν σε νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, μέσω τριών brands της: Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton και DoubleTree by Hilton.

Μόνο τον περασμένο χρόνο, η Hilton υπέγραψε συμφωνίες για περισσότερα από 20 resorts σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, μέσω έξι από τα brands της, ως μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε θερινά καταλύματα, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια και αριθμεί πλέον πάνω από 300 ξενοδοχεία παγκοσμίως.

Η επένδυση των 340 εκατ. ευρώ στο «The Ilisian»

Σε κάθε περίπτωση, η αλυσίδα θα ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα από το δ’ τρίμηνο του 2025, όταν και θα κάνει πρεμιέρα ο νέος προορισμός «The Ilisian», μία επένδυση της Ionian Hotel Enterprises που θα ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αγοράς του ακινήτου.

«Η Hilton έχει παρουσία στην Αθήνα για περισσότερες από έξι δεκαετίες και είμαστε πολύ περήφανοι για την εξέλιξη ενός τόσο σημαντικού τοπόσημου, στον χώρο του εμβληματικού πρώην Hilton Athens. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο αποτέλεσε το πρώτο με διεθνές σήμα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στο “ταξίδι” της Αθήνας για την ανάδειξή της σε έναν ζωντανό ταξιδιωτικό προορισμό, όπως είναι σήμερα. Η πόλη είναι ένας ιδανικός προορισμός για τον σύγχρονο ταξιδιώτη που αναζητεί την πολυτέλεια, καθώς διαθέτει μοναδικό πολιτισμό και πλούσια ιστορία», επισήμανε ο Dino Michael.

Ο προορισμός θα απαρτίζεται από το νέο ξενοδοχείο Conrad Athens, το οποίο θα περιλαμβάνει 278 δωμάτια και σουίτες, καθώς και μία mega suite 400τ.μ., καθώς και από 18 ιδιωτικές κατοικίες που θα φέρουν το σήμα Conrad Residences και άλλες 37 κατοικίες υπό το brand Waldorf Astoria Residences, στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου.

Στο «The Ilisian», όπως είπε ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, βασικού μετόχου της Ionian Hotel Enterprises που αναπτύσσει το έργο, θα υπάρχουν επίσης μια σύγχρονη λέσχη μελών, πολλαπλά εστιατόρια, επιλεγμένα καταστήματα, συνεδριακές εγκαταστάσεις, καθώς και χώροι άθλησης και ευεξίας, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands. Ο σχεδιασμός του προορισμού βασίστηκε στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζοντας τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης, με στόχο την επίτευξη πιστοποίησης LEED Gold.

Το οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης

Η συνολική επίδραση του «The Ilisian» μέχρι και την πρώτη 5ετία λειτουργίας του θα ξεπεράσει το 1,25 δισ. ευρώ, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Όπως τόνισε στο πλαίσιο της παρουσίασης των ευρημάτων της μελέτης ο Νικόλαος Γεωργακόπουλος, πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, η συνολική επίδραση της επένδυσης στον κλάδο της κατασκευής θα είναι συνολικά 450 εκατ. ευρώ. «Για κάθε 1 ευρώ που θα επενδύεται στη λειτουργία του προορισμού (διαμονή και εστίαση), θα αυξάνει το συνολικό προϊόν στην τοπική οικονομία κατά 1,17 ευρώ.

Η συνολική επίδραση της επένδυσης στον κλάδο της διαμονής και της εστίασης στην τοπική οικονομία θα είναι συνολικά 749 εκατ. ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για κάθε 1 ευρώ στον κλάδο του λιανικού εμπορίου το συνολικό προϊόν στην οικονομία θα αυξάνει κατά 2,01 ευρώ επιπλέον, με τη συνολική επίδραση από την εμπορική δραστηριότητα του προορισμού να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 75 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το «The Ilisian» θα αποτελέσει έναν πυρήνα απασχόλησης που τελικά άμεσα και έμμεσα θα συμβάλει στη δημιουργία 1.760 θέσεων εργασίας.

«Η Αθήνα ενισχύεται ως διεθνής προορισμός προσελκύοντας νέα προφίλ luxury επισκεπτών. Επιπλέον, με το project βελτιώνεται αισθητά η ποιότητα ζωής των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή, με πιο καθοριστικό δείκτη την αύξηση του μέσου εισοδήματος», κατέληξε.