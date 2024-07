Πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα το Μητέρα

Το ΜΗΤΕΡΑ, μέλος του Ομίλου HHG, αναδείχθηκε για πρώτη φορά σε κορυφαία εταιρεία στη λίστα “The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024” από το QualityNet Foundation. Η λίστα των πιο βιώσιμων επιχειρήσεων διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός οργανισμού ως προς τα ESG κριτήρια, δηλαδή τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός QualityNet Foundation ανακοίνωσε το Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης “The ESG Index in Greece”, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι 50 ηγέτιδες εταιρείες σε επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη χρονιά αυτή. Η ένταξη επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη λίστα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις στο σκέλος της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Οι 50 ηγέτιδες εταιρείες, οι οποίες ανακοινώθηκαν στην εν λόγω λίστα στα τέλη Μαΐου, αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης και προέρχονται από 13 διαφορετικούς κλάδους της Οικονομίας, μεταξύ των οποίων και από τον κλάδο της Υγείας, διαμορφώνοντας την Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η ένταξη των 50 οργανισμών στη λίστα αυτή είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επιπέδων αξιολόγησης που αφορούν: τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, την ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη συστηματική προσέγγιση στην παρακολούθηση της επίδρασης τους μέσω πολιτικών διαδικασιών και επιτευγμάτων και τον τρόπο δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη διάκριση ως “Most Sustainable Company in Greece” μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς επιβεβαιώνει την αφοσίωση και τη συνεχή προσπάθεια του ΜΗΤΕΡΑ να εφαρμόζει σε κάθε δραστηριότητά του τις αρχές και τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα 40 χρόνια λειτουργίας του, το ΜΗΤΕΡΑ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας στη Γυναίκα, το Παιδί, την Οικογένεια. Αναπτύσσουμε στοχευμένα προγράμματα δράσεων με βάση ESG κριτήρια που φέρουν μετρήσιμο αντίκτυπο της υπεύθυνης λειτουργίας μας. Η διάκρισή του ΜΗΤΕΡΑ για πρώτη φορά ανάμεσα στις 50 ηγέτιδες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να εξελισσόμαστε και να προοδεύουμε, πάντοτε με γνώμονα την άριστη φροντίδα των ασθενών, την ασφάλεια και την υποστήριξη των εργαζομένων μας, με θετικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.»

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης “The ESG Index in Greece” τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναπτύσσεται με τη συνεργασία του German Council for Sustainable Development, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup).