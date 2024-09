H «Σουρωτή» του Ιβάν Σαββίδη μπήκε στην Amazon

Σε μια περίοδο όπου ο κλάδος του εμφιαλωμένου νερού έχει γίνει το νέο Ελ Ντοράντο για αρκετούς φερέπλιδες επιχειρηματίες, η Σουρωτή του Ιβάν Σαββίδη, πέτυχε μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών με άνοδο 35,63% στον τζίρο της που ξεπέρασε τα 13,899 εκατ. ευρώ.

Αυτή η αύξηση συνοδεύθηκε με ανάπτυξη 53% στον όγκο πωλήσεων στα 3.424.758,6 λίτρα, δείχνοντας ότι οι αλλαγές και οι στρατηγικές της επιχείρησης βρήκαν απήχηση τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Αλλά τι κρύβεται πίσω από αυτή την πορεία; Η Σουρωτή επένδυσε στο κανάλι του χονδρεμπορίου και αυτή η στρατηγική απέδωσε καρπούς. Ο όγκος πωλήσεων στο συγκεκριμένο κανάλι αυξήθηκε κατά 94,7% και η αξία των πωλήσεων κατά 72,5%. Η συμμετοχή του καναλιού του χονδρεμπορίου στο σύνολο του τζίρου της εταιρείας, από 42% που ήταν το 2022 έφτασε πέρυσι στο 53%.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς επέκτασης, η Σουρωτή κατάφερε να αυξήσει 23% τις εξαγωγές της ενώ κατά 6% ενισχύθηκαν οι πωλήσεις της στα σούπερ μάρκετ. Αποτέλεσμα να εμφανίσει καθαρά κέρδη 369.867 ευρώ, έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ το 2022.

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο θα ακολουθήσει και την επόμενη πενταετία. Τη φετινή χρονιά η στρατηγική της στηρίζεται σε τρεις άξονες. Περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στο χονδρεμπόριο με αύξηση των πωλήσεων κατά 30% και του ποσοστού συμμετοχής στο σύνολο του τζίρου της και εστίαση στους πιο κερδοφόρους κωδικούς. (250 RGB , Can 330, Can 330 lemon, Can 330 Pink Grapefruit, 250 NRGB).

Στα σούπερ μάρκετ έμφαση θα δοθεί σε μικρές αλυσίδες τοπικού χαρακτήρα με αύξηση της τιμής σε κωδικούς με μεγάλη κερδοφορία για την εταιρεία.

Το πλάνο προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής της βάσης σε αγορές όπως η Κύπρο, η ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, ΗΑΕ, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ η κλασσική Σουρωτή έχει τοποθετηθεί ήδη στην Amazon, αλλά και σε εστιατόρια και στο κανάλι λιανικής με απευθείας υπηρεσίες παράδοσης από τον εκπρόσωπο της στη Νέα Υόρκη.

Όσον αφορά το νέο επενδυτικό πλάνο, η εταιρεία βρίσκεται στη φάση σύνταξης της μελέτης του και υλοποίησης μέρους του μέσα στο έτος. Ήδη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους σε νέο χώρο, δύο νέα τμήματα των γραμμών παραγωγής, ενώ υλοποιήθηκε νέα παραγγελία για την προμήθεια νέων μηχανημάτων, με παράδοση στις αρχές του 2025.

Παράλληλα εντός του έτους η εταιρεία -σ.σ. αποτελεί θυγατρική της «Belterra Investments Limited» που με τη σειρά της είναι θυγατρική της «Belterra Holdings Limited» η οποία κατέχει το 66,5% της Σουρωτής- προχώρησε σε ανατιμήσεις στα προϊόντα της και στην έκδοση δύο νέων ομολογιακών δανείων.

Τον περασμένο Μάιο η εταιρεία, υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο 1,5 εκατ. ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4,5% και διάρκεια αποπληρωμής τα 2 έτη και λίγες ημέρες αργότερα, στα μέσα Ιουνίου, υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο 1 εκατ. ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4,5% και διάρκεια αποπληρωμής τα 4 έτη.