Συνεργασία Alpha Bank και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Alpha Bank και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων & Κανονιστική Συμμόρφωση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η προώθηση της ακαδημαϊκής γνώσης και της εφαρμογής της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις, τον τραπεζικό κλάδο και τον δημόσιο τομέα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μέσα από αυτόν τον νέο δίαυλο διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πραγματικής οικονομίας διευκολύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας για χρηματοοικονομικά θέματα σε όσους συμμετέχουν στην πραγματική οικονομία και συνολικά στην κοινωνία. Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η συνεργασία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Τη διεύρυνση της ακαδημαϊκής έρευνας προς την πραγματική οικονομία, που θα έχει πρακτική εφαρμογή σε εργασίες της Τράπεζας αλλά και των επιχειρήσεων, μέσα από την εκπόνηση κοινών ερευνών και μελετών, καθώς και τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση μικρών πιλοτικών δράσεων ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών της Τράπεζας μέσα από τη συμμετοχή τους στα Expert Lecture Series (διαδικτυακές διαλέξεις/webinars) του Πανεπιστημίου και τον σχεδιασμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων (upskilling programs) σχετικών με την τραπεζική, τα οποία θα απευθύνονται επίσης σε φοιτητές και αποφοίτους του μεταπτυχιακού.

Την ενίσχυση της εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών, μέσα από την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στην Τράπεζα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. • Τη μεταφορά της ακαδημαϊκής γνώσης στην πραγματική οικονομία, μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

Τη συγγραφή και οργάνωση κοινών ερευνητικών και επιχειρησιακών προτάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την υλοποίηση διαθεματικών προγραμμάτων που θα αναδεικνύουν ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο και την κανονιστική συμμόρφωση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Μνημονίου συζητήθηκαν οι ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δράσεις που λαμβάνει η Τράπεζα για την προσέλκυση νέων ταλέντων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, καθώς και στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά την Ελλάδα, που θα έχουν ως στόχο την επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων.

Από την πλευρά της Αlpha Bank, στην τελετή παραβρέθηκαν ο Chief Risk Officer του Ομίλου Σπύρος Ανδρονικάκης, ο Chief Risk Control Officer Γιώργος Αδρακτάς, ο Chief of Compliance Ξενοφών Αυλωνίτης, η Chief of Internal Audit Μαρία Ροντογιάννη, η Talent Acquisition Development and Change Management Director Πέννυ Γιαλακίδη, ο Non-Financial Risks Control Director Γιώργος Φορτσάρης, ο Credit Risk and Enterprise Risk Modelling Director Κωνσταντίνος Ανυφαντάκης, ο Credit Control Director Αντώνης Γεραμάνης και η Risk Models and Data Validation Director Αναστασία Κούβαρη.

Το ΕΚΠΑ εκπροσώπησαν ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δημήτριος Καινούργιος, οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Γεώργιος Δότσης και Σπυρίδων Παπαθανασίου και ο Εξωτερικός Συνεργάτης για ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων & Κανονιστική Συμμόρφωση» του Πανεπιστημίου Δημήτριος Μπλουγουράς.

Ο κ. Αδρακτάς δήλωσε με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου:

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με το ΕΚΠΑ αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο μίας ευρύτερης συνεργασίας της Αlpha Bank με το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο, η οποία θα φέρει πιο κοντά την πραγματική οικονομία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη συνένωση δυνάμεων είναι πολλαπλά: αφενός, η σημαντική γνώση που παράγεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο γύρω από τα ζητήματα της Διαχείρισης Κινδύνων, του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα μπορέσει να διαχυθεί και να αξιοποιηθεί από τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο. Αφετέρου, οι Άνθρωποί μας αποκτούν έναν πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές να αποκομίσουν μία πρώτη επαφή με τον τραπεζικό κλάδο».

Από την πλευρά του, ο κ. Καινούργιος τόνισε:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κλάδο, με θετικές επιπτώσεις στην ευρύτερη κοινωνία. Ως Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ, NKUA IARC, θεωρώ αυτή τη συνεργασία ορόσημο προς τη σταδιακή γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και ακριβώς επειδή βασίζεται σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας έρευνας και ανάπτυξης, είναι καθοριστική τόσο για την καλλιέργεια νέων ικανοτήτων στους φοιτητές μας όσο και για την περαιτέρω εξέλιξη των στελεχών της Αlpha Bank. Το πλαίσιο συνεργασίας εστιάζει σε πολλούς τομείς, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της γνώσης γύρω από τη Διαχείριση Κινδύνων, τον Εσωτερικό Έλεγχο και την Κανονιστική Συμμόρφωση, με εφαρμογές τόσο στην τραπεζική όσο και σε άλλους τομείς της πραγματικής οικονομίας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την ευκαιρία να συνεργαστούμε με ένα κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ανυπομονώ να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας στην πράξη».