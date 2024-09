Δυναμικό παρών στην 88η ΔΕΘ έδωσε η Bayer Ελλάς

Ολοκληρώθηκε η παρουσία της Bayer Ελλάς στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος, με τη Γερμανία ως τιμώμενη χώρα, η Bayer ανέδειξε τον ρόλο της ως γερμανική εταιρεία, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έχοντας μακρόχρονη παρουσία και σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μέσω της συμμετοχής της στη ΔΕΘ, η Bayer Ελλάς τόνισε τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις με επίκεντρο την υγεία, τη διατροφή και τη βιωσιμότητα. Προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και πρωτοποριακές λύσεις, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Στο περίπτερο της εταιρείας, οι επισκέπτες από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2024, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την Bayer Ελλάς μέσα από τη συζήτηση με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας και την προβολή βίντεο-παρουσιάσεων των τελευταίων επιτευγμάτων Καινοτομίας. Παράλληλα, στην Κεντρική Σκηνή του Hall 13, διοργανώθηκαν 4 θεματικά πάνελ συζήτησης, ενώ η Bayer είχε ενεργή παρουσία σε εκδηλώσεις σχετικά με την ισότητα στον χώρο εργασίας, την επιχειρηματικότητα και το οικοσύστημα καινοτομίας στη χώρα μας, αλλά και τις επενδύσεις στην Ελλάδα στην Υγεία και την Αγροδιατροφή.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, η κ. Ana Vega (φωτ.), Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bayer Ελλάς, συμμετείχε στο πάνελ με θέμα: “Γυναίκες στην Οικονομία; Φυσικά!”, όπου αναπτύχθηκε η σημαντική συμβολή των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον εργασιακό χώρο. Τονίστηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, η προώθηση της ίσης συμμετοχής τους στην οικονομία και σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, η αντιμετώπιση των εμποδίων στην επαγγελματική ανέλιξή τους, καθώς και η σημασία της υποστήριξης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Την ίδια μέρα, στο πάνελ με τίτλο: “Η τεχνητή νοημοσύνη στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής”, όπου συζητήθηκε η σημαντική συνεισφορά των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ο κ. Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead της Bayer Ελλάς, υπογράμμισε τη διπλή αποστολή της εταιρείας στον τομέα της υγείας και της παραγωγής τροφής, τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων αλλά και την αναγεννητική γεωργία, με στόχο την παραγωγή περισσότερης τροφής, με παράλληλη αποκατάσταση της φύσης.

«Η τεχνολογική εξέλιξη, και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί κρίσιμο σύμμαχο σε αυτόν τον στόχο, προσφέροντας λύσεις που βοηθούν τους παραγωγούς να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις, αξιοποιώντας δεδομένα από το χωράφι μέχρι το ράφι. Μέσω καινοτόμων εργαλείων, όπως ψηφιακές πλατφόρμες, βελτιώνεται η παραγωγικότητα και επιτυγχάνεται βιώσιμη και ασφαλής γεωργική παραγωγή, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία νέας γνώσης. Η ομάδα της Bayer στην Ελλάδα δουλεύει εντατικά για να είναι τέτοιες λύσεις σύντομα προσβάσιμες και αποδοτικές, προσφέροντας αξία στον Έλληνα παραγωγό και σε όλη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων», είπε χαρακτηριστικά.

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, η κ. Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Bayer Ελλάς, συμμετείχε στο πάνελ με θέμα: “Η συμβολή των Γερμανικών εταιρειών στον κλάδο Υγείας στην Ελλάδα”, εκπροσωπώντας την κα Vega, όπου ανέφερε ότι:

«Η Bayer έχει μια μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και μία σταθερή δέσμευση απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Μέσω των καινοτόμων λύσεων μας, επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, υπηρετώντας την αποστολή μας για «Υγεία και Τροφή για όλους». Η υποστήριξή μας είναι αδιάλειπτη, με στόχο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και να συμβάλουμε σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, προσφέροντας ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων».

Στο πάνελ με θέμα: “Γεφυρώνοντας την πρόληψη με τη διάγνωση και τη θεραπεία”, που διοργανώθηκε από την Bayer Ελλάς, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο κ. Χρήστος Δαραμήλας, Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ, και ο κ. Νίκος Κουρεντζής, Country Head Radiology της Bayer Ελλάς, ο οποίος μιλώντας σχετικά με το κομμάτι της διάγνωσης σημείωσε:

«Η διάγνωση είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματικότητα κάθε συστήματος υγείας. Χωρίς έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, οι ασθενείς δεν μπορούν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο για σοβαρές παθήσεις, όπως ο καρκίνος και οι καρδιοαγγειακές νόσοι, όπου η πρώιμη ανίχνευση μπορεί ουσιαστικά να καθορίσει την έκβαση της θεραπείας».

Στο ίδιο πάνελ, με έμφαση στην πρόληψη, η κ. Ασπασία Λόη, Product Manager Greece & Cyprus, Consumer Health Division της Bayer Ελλάς, υπογράμμισε τις προσπάθειες της εταιρείας για την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού σε θέματα υγείας:

«Μέσω ενημερωτικών ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων, στοχεύουμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες και να τους εκπαιδεύσουμε σχετικά με τις ανάγκες τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται καλύτερα τις παθήσεις τους. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί θεμέλιο για τη δημιουργία μιας πιο ενημερωμένης και υγιούς κοινωνίας».

Στο κλείσιμο, ο κ. Θανάσης Κώτσανης Medical Director Greece & Cyprus &Southern Mediterranean & Black Sea (SMBS) Cluster Medical Director, Pharmaceutical Division της Bayer Ελλάς συντονιστής της συζήτησης, σημείωσε:

«Η φαρμακοβιομηχανία, και ειδικότερα η Bayer, συμβάλλει ουσιαστικά στο οικοσύστημα της υγείας, μέσα από την καινοτομία. Στόχος μας είναι η άμεση διάθεση νέων θεραπειών για ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Επενδύουμε σταθερά σε κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, διατηρώντας υψηλή ποιότητα, με την χώρα μας να κατατάσσεται στις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως σε recruitment ασθενών και σε μια σειρά ποιοτικών δεικτών στο κλινικό πρόγραμμα της εταιρείας. Παράλληλα, καλλιεργούμε συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας και της ανάπτυξης φαρμάκων, με βάση τόσο το τρέχον χαρτοφυλάκιο όσο και νέες ιδέες, μέσω των κέντρων καινοτομίας μας, τα οποία είναι ανοιχτά σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές ομάδες. Με εξωστρέφεια και συνεργασία, παραμένοντας πιστοί στην αποστολή μας, «Υγεία και Τροφή για Όλους», συνεχίζουμε να αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις, που θα αναβαθμίσουν το μέλλον της υγείας».

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, η Bayer Ελλάς διοργάνωσε το πάνελ με τίτλο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Πώς μπορούμε να εξελίξουμε το Ελληνικό Οικοσύστημα”, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τον τραπεζικό κλάδο και την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Στη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα, με ανασκόπηση των μέχρι τώρα επιτευγμάτων της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας, μέσα από το παράδειγμα του τεχνοβλαστού MAURUS του Αριστοτελείου και τονίστηκε πως η εξωστρέφεια και η σύζευξη ελληνικών ιδεών με τη γερμανική τεχνολογία μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, προσφέροντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για το μέλλον.

Η κ. Σόνια Μουσαβερέ, από την Bayer Ελλάς, ως συντονίστρια του πάνελ, κλείνοντας τη συζήτηση συμπέρανε:

«Μέσα από αυτή τη συζήτηση, είδαμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορούν να συνεργαστούν μεγάλες εταιρείες, οικονομικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και ερευνητές από οποιαδήποτε χώρα, επιβεβαιώνοντας την αξία που μπορεί να προκύψει από τη σύμπραξη γνώσεων και πόρων προς την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων».

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο “Γυναίκες και Ηγεσία 3.0”, στην οποία η Bayer Ελλάς συμμετείχε ενεργά ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, ενώ η κ. Αγγέλικα Τζέμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύντρια του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικεφαλής του Συμβουλίου Συμπερίληψης της Bayer Ελλάς, μοιράστηκε τις πρωτοβουλίες της εταιρείας σε αυτή την κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια του πάνελ «Εταιρικές και Θεσμικές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των γυναικών στο επιχειρείν».

Οι δράσεις της Bayer στη ΔΕΘ ολοκληρώθηκαν με το πάνελ συζήτησης «Bringing your unique self at work», με την κ. Τζέμου, αυτή τη φορά, στον ρόλο της συντονίστριας. Η ίδια, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Η βιωσιμότητα και η επιτυχία των οργανισμών βασίζονται στην υποστήριξη της αυθεντικότητας των εργαζομένων. Η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, που θέτει ως προτεραιότητα την ψυχική υγεία και την ισότητα, σε συνδυασμό με την ενεργή αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, είναι ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, η αξιοποίηση τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου, υγιούς και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος».

Μπορείτε να βρείτε όλες τις βιντεοπαρουσιάσεις, καθώς και την μαγνητοσκόπηση των εκδηλώσεων στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube και το σύνδεσμο.