Grecotel: Καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα το THE DOLLI

To ΤΗΕ DOLLI, στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας που δημιούργησε ο ξενοδοχειακός όμιλος Grecotel, ψηφίζεται ως το καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, και επιλέγεται ως ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία στον κόσμο, στον πλέον αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό θεσμό Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2024.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι διακρίσεις για τον Όμιλο Grecotel συνεχίζονται και από την αμερικάνικη έκδοση του Condé Nast Traveler καθώς τo THE DOLLI και το PALLAS ATHENA συγκαταλέγονται στην πρώτη δεκάδα στην κατηγορία Best Ηotels in Greece, ενώ το LUXME Olympia Oasis στην κατηγορία Best Resorts in Greece στα Condé Nast Traveler US Readers’ Choice Awards 2024.

Με σήμα κατατεθέν την θέα στην Αθήνα, το ΤΗΕ DOLLI αγκαλιάζει τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ατενίζει την Πλάκα και διάφορα ιστορικά μνημεία. Ο όμιλος Grecotel επένδυσε στο διατηρητέο Μέγαρο Καλλιμασιώτη του 1925, έργο του αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή που έχει σχεδιάσει και το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, μετατρέποντας το σε ένα hôtel – maison που αποπνέει την αίσθηση μιας Αθηναϊκής κατοικίας. Περιλαμβάνει 46 δωμάτια που μετατρέπονται συνδυαστικά σε ανεξάρτητα pied-a-terres και διαμερίσματα.

Η υπογραφή και παρακαταθήκη του ομίλου Grecotel αναγνωρίζεται και στο Pallas Athena, που συγκαταλέγεται και αυτό στην κορυφαία δεκάδα με τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Το avant-garde art boutique ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με πλούσια γκάμα δωματίων και την ιδιαίτερη design αισθητική αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό φιλοξενίας στην Αθήνα.

Το LUXME Olympia Oasis, μέρος του Riviera Olympia Mega Resort στην Κυλλήνη, ξεχώρισε στην κατηγορία των καλύτερων Resorts στην Ελλάδα. Το LUX ME – Luxury Made Easy, είναι το νεότερο brand του Ομίλου που αποτελεί μια πρόταση Elevated All Inclusive με έξι ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδο, Κω και Πελοπόννησο. Βρίσκεται στην παραλία της Κυλλήνης, και σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο Aqua Park στην Ελλάδα, τις δραστηριότητες για τα παιδιά και τις εμπειρίες για κάθε ηλικία, συνιστά ένα μαγευτικό προορισμό διακοπών.