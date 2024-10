Διακρίθηκε η LG Business Solutions στα Environmental Awards

Η LG Business Solutions απέσπασε BRONZE βραβείο στην κατηγορία Μείωση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας στα Environmental Awards 2024, ξεχωρίζοντας για την αφοσίωση της στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή αφορά το έργο εγκατάστασης προηγμένων συστημάτων κλιματισμού στο κτίριο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), που χαρακτηρίζεται από τα βιοκλιματικά του χαρακτηριστικά και είναι πιστοποιημένο κατά LEED Gold.

Το τμήμα επαγγελματικών λύσεων της LG εξόπλισε το νέο συγκρότημα με το καινοτόμο σύστημα κεντρικού κλιματισμού Multi V i, το οποίο συνδυάζει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Το Multi V i συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 60%, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα άνεση και αξιοπιστία σε ακραίες καιρικές συνθήκες, καθιστώντας το ιδανικό για σύγχρονες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις.

Η LG έχει δεσμευτεί να προσφέρει λύσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και η εγκατάσταση του Multi V i στο κτίριο της ΑΑΔΕ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα των προσπαθειών της εταιρείας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από επαγγελματικούς χώρους, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα.

Το βραβείο παρέλαβαν η Βιβή Κουτσογιάννη, Air Conditioner and Energy Spec In & Sales Engineer Supervisor, και ο Σταύρος Μπαλιάκος, AS Sales Engineer Supervisor του τμήματος Business Solutions , κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024, στο Anais Club, στις Αχαρνές.