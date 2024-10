Στη λίστα των «Best Workplaces in Technology 2024» η OTS

H OTS ανακοινώνει την διάκριση της στην κλαδική λίστα του Great Place to Work® Hellas «Best Workplaces in Technology 2024» σε συνέχεια της συμμετοχής της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και της Πιστοποίησης της από τον οργανισμό Great Place to Work®.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διάκριση αυτή στηρίζεται στις ανώνυμες και εμπιστευτικές αξιολογήσεις των εργαζομένων της OTS, που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο Trust Index© του Great Place to Work® Hellas. H διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στη μεθοδολογία «For All», ένα μοντέλο που έχει δημιουργήσει το Great Place to Work® Hellas για να ελέγξει κατά πόσο οι αξίες και οι πρακτικές της εταιρείας αφορούν και επηρεάζουν όλους τους εργαζομένους ισότιμα.

Για να δημιουργήσει τη λίστα Best Workplaces in Technology, το Great Place To Work® Hellas ανέλυσε τις απαντήσεις στην έρευνα 5.500 περίπου εργαζομένων από 45 Great Place To Work-Certified™ εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Best Workplaces της Ελλάδας στον κλάδο της τεχνολογίας, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η τεχνολογία για την OTS αποτελεί το κύριο μέσο για την παραγωγή και υποστήριξη λογισμικού, που βοηθά στον εκσυγχρονισμό των οργανισμών. Με την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, η εταιρεία έχει ως όραμα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Καταργεί την γραφειοκρατία, απλοποιεί διαδικασίες και παρέχει ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 24/7, κάνοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων στις πόλεις πιο εύκολη, απλή και λειτουργική. Για την OTS, η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο και τη θετική αλλαγή, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας όπου έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο.

Προκειμένου να έρθει πιο κοντά στο όραμα της, η OTS έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και την συνεχή εξέλιξη του. Ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία και διαμορφώνει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους μακροπρόθεσμα, μοιράζονται ανοιχτά τις ιδέες τους και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση. Έχοντας ως βασικές αρχές την καινοτομία, την συνεχή βελτίωση και τη συνεργασία, οι άνθρωποι της OTS είναι η κινητήριος δύναμη της. Όλοι μαζί υπηρετούν το κοινό όραμα της εταιρείας για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων.