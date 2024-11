Πολλαπλές διακρίσεις για την Kaizen Gaming στα φετινά HR Awards

Η στρατηγική της Kaizen Gaming να επενδύει στους ανθρώπους της, υλοποιώντας καινοτόμες πρωτοβουλίες και πολιτικές στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίστηκε με 13 βραβεία στα HR Awards 2024, τον θεσμό που για περισσότερο από 10 χρόνια, επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην τελετή απονομής για το 2024, η Kaizen Gaming απέσπασε 3 Platinum, 6 Gold, 1 Silver και 2 Bronze βραβεία, αποτελώντας την πολυνίκη εταιρεία του φετινού θεσμού. Παράλληλα, η εταιρεία διακρίθηκε και ως μία από τις «5 Best HR Teams of the Decade», αναγνώριση που της αποδόθηκε για τη για τη δέσμευσή της σε δράσεις που προάγουν τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Έλαβε τις κορυφαίες διακρίσεις, οι οποίες τιμήθηκαν με Platinum και Gold βραβεία, για το πρόγραμμα «Creating a Strong and Sustainable Leadership Culture», στην κατηγορία Excellence in Management / Leadership Development, για το πρόγραμμα onboarding «Onboard for Route 2626: One step closer to make great hires great Kaizeners», καθώς και για τη στρατηγική της στη διαχείριση ταλέντων, στην κατηγορία Best Talent Management Initiative για το πρόγραμμα «Unleash your Talent in Kaizen Gaming».

Παράλληλα, απέσπασε Gold βραβεία για το πρόγραμμα «Road to 2026: Kaizen Gaming's Referral Strategy», για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος συστάσεων, το «Road to 2026: A Tech-Driven Talent Acquisition», για την καλύτερη χρήση τεχνολογίας στην προσέλκυση νέων ταλέντων καθώς και το «DEI: Συμπερίληψη και Ανήκειν για όλ@», για τη στρατηγική της και τις επιδόσεις της στα θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Η διάκριση αυτή μάλιστα, έρχεται λίγους μήνες μετά την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από την Kaizen Gaming, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της εταιρείας για τη διατήρηση ενός συμπεριληπτικού και ισότιμου περιβάλλοντος εργασίας.

Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης, η Στέλλα Βουλγαράκη, Chief People Officer της Kaizen Gaming, σημείωσε σχετικά:

«Κάθε διάκριση για την Kaizen Gaming στον πλέον αναγνωρισμένο θεσμό των HR Awards, αποτελεί μια επιβράβευση για τη συστηματική δουλειά μιας ομάδας, που οραματίζεται, συνθέτει και τελικά δημιουργεί, συνδυάζοντας αρμονικά τους επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού με την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων του. Με παρουσία σε 17 χώρες και 3 ηπείρους έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μία ενιαία κουλτούρα που ξεπερνά τις εκ των πραγμάτων διαφορετικές οπτικές, σεβόμενοι, την ίδια στιγμή, τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου που εντάσσεται στην Kaizen Gaming. Η κατάκτηση 13 βραβείων στα φετινά HR Awards, ανάμεσα στα οποία η ανάδειξή μας ως μία από τις «5 Best HR Teams of the Decade», αποτελεί επισφράγιση αυτού. Η συνεχής μας ανάπτυξη, μάς δημιουργεί νέες προκλήσεις και νέους δρόμους, τους οποίους είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε, πάντοτε με τον ίδιο στόχο: να αξιοποιούμε και να αναπτύσσουμε κάθε ταλέντο, κάθε ικανότητα και κάθε μοναδικό στοιχείο των ανθρώπων μας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο θέλουμε να εργαζόμαστε καθημερινά».