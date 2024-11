Στην έκθεση τουρισμού «Xenia» η SoftOne F&B με την Go Estiasis

H SOFTONE F&B αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των Sunsoft & Twinsoft, παρουσιάζει την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακής διαχείρισης ταμείου, SOFTONE GO ESTIASIS, στο πλαίσιο της τουριστικής Έκθεσης Xenia που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σχεδιασμένη με γνώμονα τις ανάγκες των επιχειρήσεων εστίασης, όπως εστιατόρια, καφέ και μπαρ, η ολοκληρωμένη λύση SOFTONE GO ESTIASIS ξεχωρίζει στην κατηγορία της, προσφέροντας τη δυνατότητα διαχείρισης τραπεζιών, delivery και take away μέσω μίας μόνο εφαρμογής.

Σε άμεση διασύνδεση με συστήματα πληρωμών (EFT/POS) και την πλατφόρμα myDATA, η συγκεκριμένη λύση διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη έκδοση ηλεκτρονικών και έντυπων παραστατικών και την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, διαθέτοντας προηγμένο σύστημα διαχείρισης χρηστών με διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης, παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ενδελεχή έλεγχο των επιχειρησιακών δεδομένων.

Ο Νίκος Πιτσόκος, Γενικός Διευθυντής της SOFTONΕ F&B, υπογράμμισε:

«Το SOFTONE GO ESTIASIS ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εστίαση, εισάγοντας καινοτόμες πρακτικές που ενισχύουν την αποδοτικότητα, διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες, μειώνουν τα λειτουργικά κόστη και αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη. Εστιάζοντας στην άριστη εξυπηρέτηση και την ασφάλεια, αποτελεί το πλέον ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή εποχή».

Οι επισκέπτες της Έκθεσης Xenia θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ομάδα των εξιδεικευμένων συμβούλων της SOFTONE F&B στο περίπτερο της εταιρείας (Hall 1 - C27 D28), και να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες της λύσης SOFTONE GO ESTIASIS που επαναπροσδιορίζει την ψηφιακή διαχείριση ταμείου, φέρνοντας νέες προοπτικές στους επαγγελματίες του κλάδου.