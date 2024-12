Χριστουγεννιάτικα δώρα από «Vodafone Thank you» και «Lucky Wheel»

Η Vodafone γιορτάζει φέτος τα Χριστούγεννα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank you προσφέρει δώρα και γιορτινές εμπειρίες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μέσα από το «Lucky Wheel» που βρίσκεται στην εφαρμογή My Vodafone στο λογαριασμό/προφίλ κινητής, οι συνδρομητές έχουν την ευκαιρία από τις 12 Δεκεμβρίου 2024 έως και τις 05 Ιανουαρίου 2025 να παίζουν γυρίζοντας τον γιορτινό τροχό και να διεκδικούν καθημερινά πάνω από 130 δώρα από τους συνεργάτες του προγράμματος.

Επιπλέον, συμμετέχουν και σε εβδομαδιαίες κληρώσεις με ακόμα μεγαλύτερα δώρα: μια δωροεπιταγή αξίας 300€ από το σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος για την πρώτη εβδομάδα, ένα iPhone 15 Plus τη δεύτερη εβδομάδα,. Την τρίτη και τελευταία εβδομάδα, κληρώνεται ένα super ταξίδι 5 ημερών στην Ισλανδία για 2 άτομα δίνοντας τους την ευκαιρία να δουν από κοντά το Βόρειο Σέλας.

Οι συνδρομητές, γυρίζοντας τον τροχό, μπορούν να κερδίσουν καθημερινά δώρα από αγαπημένα brands και συνεργάτες του προγράμματος Vodafone Thank you:

δωροεπιταγές αξίας 30€ από το σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος

δωροεπιταγές αξίας 30€ από την adidas

δωροεπιταγές αξίας 30€ από το Factory Outlet

δωροεπιταγές αξίας 25€ από τα Public

δωροεπιταγές αξίας 20€ από τα παιχνιδάδικα Μουστάκας

δωροεπιταγές αξίας 10€ από τα καταστήματα Vodafone

δωροεπιταγές αξίας 10€ από το efood

δωροεπιταγές αξίας 10€ από τα Sephora

Καφέδες και ροφήματα από τα Coffee Island

Μέσω της εφαρμογής My Vodafone και εντός του Vodafone Thank you, οι χρήστες μπορούν να βρουν το κουμπί «Παίξε Lucky Wheel». Με την απόκτηση οποιουδήποτε Vodafone Thank you κωδικού, οι χρήστες ξεκλειδώνουν προσπάθειες να γυρίσουν τον τροχό και να κερδίσουν μοναδικά δώρα ή συμμετοχή στη μεγάλη εβδομαδιαία κλήρωση.

Μάθετε περισσότερα εδώ: www.vodafone.gr/luckywheel