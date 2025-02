Roller Kappatos: Αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση τζίρου 20% κάθε έτος

Από την ίδρυσή της το 1971, η ελληνική εταιρεία Roller Kappatos, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή προϊόντων που διευκολύνουν την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού, σημειώνει σταθερή ανάπτυξη με τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 20% κάθε χρόνο, όπως ανέφερε ο CEO της εταιρείας, Θεόφιλος Καππάτος, σε δημοσιογραφική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου.

Η Roller Kappatos δραστηριοποιείται στον τομέα των οικιακών συσκευών και αξεσουάρ, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως βάσεις για κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια και στεγνωτήρια, που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Roller Kappatos επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό υλοποιώντας την τελευταία δεκαετία ένα επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εργοστασίου με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την εξέλιξη της εταιρείας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πλάνου που έχει δρομολογηθεί μέχρι το 2030, όπως επισημαίνεται.

Ταυτόχρονα, το επενδυτικό της πλάνο περιλαμβάνει ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική συναρμολόγηση και οι αυτοματοποιημένοι φούρνοι βαφής, ενώ είναι σε εξέλιξη ψηφιακός μετασχηματισμός με την ανάπτυξη Enterprise Resource Planning, Warehouse management system και B2B πλατφόρμας. Η επενδυτική αυτή στρατηγική ενισχύει τη θέση της εταιρείας στην αγορά και εξασφαλίζει την άριστη εξυπηρέτηση για τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Παράλληλα, η Roller Kappatos έχει παρουσία στις διεθνείς αγορές, καθώς τα τελευταία 15 χρόνια εξάγει τα προϊόντα της σε 15 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Σιγκαπούρη και η Αυστραλία. Η εξαγωγική δραστηριότητά της συνεχίζεται και το 2025, διευρύνοντας το «άνοιγμα» σε νέες αγορές, όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η Λετονία και η Δανία.

Ο CEO της Roller Kappatos, Θεόφιλος Καππάτος, δήλωσε: «Αν και είμαστε μια ιστορική ελληνική εταιρεία με περισσότερο από μισό αιώνα δραστηριότητας, όραμα και στόχος μας στην Roller Kappatos, είναι και θα παραμείνει να κατασκευάζουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που σχεδιάζονται με γνώμονα την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την βιωσιμότητα. Εξελισσόμαστε καθημερινά, διατηρώντας ψηλά στην ατζέντα μας τον σεβασμό στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και τον Άνθρωπο και την ευθύνη του να παράγουμε προϊόντα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και εξυπηρετούν τις ανάγκες του σύγχρονου σπιτιού».

Τα προϊόντα της Roller Kappatos, είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, όπως μεγάλες αλυσίδες λιανικής, καταστήματα DIY (Do It Yourself), Super Markets, χρωματοπωλεία, αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

To portfolio των προϊόντων της Roller Kappatos περιλαμβάνει:

Τροχήλατες Βάσεις Λευκών Συσκευών

Η σειρά βάσεων για λευκές συσκευές της Roller εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια των οικιακών συσκευών, όπως ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια και οποιαδήποτε άλλη μεγάλου μεγέθους ή βαριά συσκευή διευκολύνοντας την καθαριότητα ή την επισκευή τους. Με στόχο την προστασία των συσκευών, οι βάσεις της Roller είναι σχεδιασμένες για να μειώνουν τον θόρυβο και την τριβή, διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία τους.

Βάση σύνδεσης Πλυντηρίου-Στεγνωτηρίου

Η Βάση Σύνδεσης, έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιεί και να συγκρατεί με ασφάλεια τις συσκευές στη θέση τους κατά τη λειτουργία τους, ενώ ενσωματώνει πτυσσόμενο συρτάρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική επιφάνεια.

Ηλεκτρικές ψηστιέρες

Οι ψηστιέρες της Roller αποτελούν επιλογή για όσους επιθυμούν να ετοιμάζουν εύκολα και γρήγορα τα γεύματά τους χωρίς οσμές και καπνό. Με τεχνολογία που εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο, οι ψηστιέρες επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν πιάτα με λιγότερο κόπο και χρόνο, κάνοντας την προετοιμασία του φαγητού εύκολη.

Ταψιά Ανοξείδωτα / Εμαγιέ

Η Roller Kappatos προσφέρει μια ποικιλία από ανοξείδωτα και εμαγιέ ταψιά, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τα ταψιά είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση και κατάλληλα για όλους τους τύπους φούρνων, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια και άριστη απόδοση.