Ντιλ 200 εκατ. ευρώ της Alpha Bank για την κυπριακή AstroBank

Σημαντικό κομμάτι των εργασιών της AstroBank εξαγοράζει η Alpha Bank, όπως υγιή δάνεια, καθώς στόχος της τράπεζας είναι να μην επηρεαστεί ο δείκτης NPEs, καταθέσεις, καταστήματα και άλλα υγιή assets του ισολογισμού της κυπριακής τράπεζας.

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι το ντιλ έχει κλείσει και το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις ίδιες πηγές μετά την εξαγορά, η AstroBank θα καταθέσει την τραπεζική της άδεια στην κεντρική τράπεζα της Κύπρου.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Alpha Services and Holdings S.A. («Alpha Holdings» ή «Ο Όμιλος»), 100% μητρική εταιρεία της Αlpha Bank S.A. («Αlpha Bank»), ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε δεσμευτική συμφωνία για τους βασικούς χρηματοοικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση, κατ’ ουσία, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της AstroBank Public Company Ltd («AstroBank») (η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της Alpha Bank Κύπρου Ltd («Αlpha Bank Κύπρου»), 100% θυγατρική της Alpha Holdings.

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας και του χρηματοοικονομικού αποτυπώματός του σε κύριες αγορές ενδιαφέροντος. Με την ισχυρή οικονομική της προοπτική και την αναμενόμενη ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά αυτή της ευρύτερης ζώνης του ευρώ, η Κύπρος αποτελεί ελκυστική αγορά για τη μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς. Η συγκεκριμένη επένδυση επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Αlpha Bank στην κυπριακή αγορά.

Ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής, η Αlpha Bank Κύπρου αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της περίπου στο 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού, εδραιώνοντας τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά περισσότερο από 60%, τις καταθέσεις της κατά περίπου 70%, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 65% και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που προκύπτουν από την Συναλλαγή, να διπλασιάσει την κερδοφορία της ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.

Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, εξαιρείται μέρος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, με αποτέλεσμα η Συναλλαγή να είναι ουδέτερη για τον δείκτη NPEs σε επίπεδο Ομίλου.

Επιπλέον, η Συναλλαγή, όσον αφορά στον Όμιλο, αναμένεται να αυξήσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 5% και την Απόδοση επί των Ίδιων Κεφαλαίων (ROTE) κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των συνεργειών που θα παραχθούν.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, ενώ η ολοκλήρωσή της (η «Ολοκλήρωση») τελεί υπό την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων για τη Συναλλαγή, καθώς και στην ικανοποίηση των συνήθων όρων και προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών.

Υπό την επιφύλαξη των συμβατικών όρων της Συναλλαγής, το τίμημα που θα καταβληθεί στην AstroBank κατά την Ολοκλήρωση εκτιμάται σε τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ.

Τι σημαίνει η συναλλαγή για την Alpha Bank

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank Cyprus αναμένεται να έχει ένα μερίδιο αγοράς περί το 10%, γεγονός που σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μετασχηματισμού της, το οποίο ολοκληρώνεται, αναμένεται να την τοποθετήσει δυναμικά ως τη σύγχρονη εναλλακτική τραπεζική επιλογή για τα νοικοκυριά, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Κύπρου.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για στοχευμένες αναπτυξιακές κινήσεις βάσει συγκεκριμένων αυστηρών κριτηρίων που δημιουργούν προοπτικές και προστιθέμενη αξία στους μετόχους, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα για την παροχή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε στις αγορές ενδιαφέροντος, όπως η Κύπρος, είτε σε επιμέρους τομείς υπηρεσιών.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη εξαγορά της Flexfin και η συγχώνευσή της με την ABC Factors, δημιουργώντας την πλέον σύγχρονη πλατφόρμα factoring στην Ελλάδα.

Κύρια Σημεία της Συναλλαγής στην Κύπρο:

• Επέκταση στην Αγορά: Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει την παρουσία της με μερίδιο αγοράς περίπου 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού και αναδεικνύεται ως η τρίτη συστημική τράπεζα στην κυπριακή οικονομία.

• Ανάπτυξη Εργασιών: Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα δάνεια και τις καταθέσεις του Ομίλου στην Κύπρο (χαρτοφυλάκιο δανείων +60%, καταθέσεις +70%) ενώ, με πλήρη υπολογισμό των εκτιμώμενων συνεργειών, προβλέπεται ότι θα διπλασιάσει την κερδοφορία της θυγατρικής του Ομίλου στην Κύπρο.

• Στρατηγική Συμβατότητα: Η εξαγορά φέρνει μαζί δύο πλήρως συμπληρωματικά τραπεζικά ιδρύματα, με την AstroBank να συνεισφέρει ένα διαφοροποιημένο βιβλίο δανείων επικεντρωμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στρατηγικά Οφέλη για τον Όμιλο Alpha Bank:

Ενίσχυση Οικονομικής Απόδοσης: Η ενοποιημένη τραπεζική οντότητα στην Κύπρο αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από €100 εκατομμύρια επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη στον Όμιλο Alpha Bank. Ανάπτυξη Στοιχείων Ενεργητικού: Η έκθεση της Alpha Bank στην Κύπρο θα αυξηθεί από ~5% σε πάνω από 8% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου.

Διεύρυνση Πελατολογίου: Οι νέοι πελάτες του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 50.000, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εσόδων, μέσα από ένα ανταγωνιστικό πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων.

Ισχυρή Απόδοση Επένδυσης:

Αύξηση Κερδών ανά Μετοχή (EPS) κατά 5%

Αύξηση RoTE κατά ~60 μονάδες βάσης

40% Απόδοση Επί του Κανονιστικού Κεφαλαίου

Αύξηση Καθαρού Κέρδους κατά €50 εκατομμύρια ετησίως.

Επίπτωση στα κεφάλαια: Η συναλλαγή αναμένεται να έχει αντίκτυπο περίπου 40 μονάδων βάσης στο CET1 του Ομίλου.

Μηδενική επίπτωση στα επίπεδο NPEs του Ομίλου: Η εξαγορά εξαιρεί μέρος εκ των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, καθιστώντας την εξαγορά ουσιαστικά ουδέτερη όσον αφορά τα NPEs σε επίπεδο Ομίλου.

Αυτή η στρατηγική συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο και βελτιώνει την οικονομική απόδοσή της μακροπρόθεσμα στην περιοχή.