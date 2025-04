Συμμετοχή της Prisma Electronics στην Έκθεση Beyond 2025

Η Prisma Electronics, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και των ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων, συμμετέχει δυναμικά στην έκθεση BEYOND 2025 (Stand E06, Hall 3), που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία θα παρουσιάσει τις καινοτόμες λύσεις της για την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και τα προηγμένα τεχνολογικά της επιτεύγματα στον τομέα του διαστήματος.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας – Cyber Hub NIS2 Η Prisma Electronics παρουσιάζει το Cyber Hub - NIS2, έναν εξειδικευμένο κόμβο κυβερνοασφάλειας, τον 1ο στην Ελλάδα με έδρα την Αλεξανδρούπολη, σχεδιασμένο ειδικά για την πλήρη εναρμόνιση δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων με την Ευρωπαϊκή Οδηγία NIS2. Μέσω του Cyber Hub παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνων, ανίχνευσης κυβερνοαπειλών, προστασίας κρίσιμων υποδομών και εκπαίδευσης προσωπικού, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Την Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025, στις 11:00 π.μ., στο Openstage/Marketplace – HALL 3 η εταιρεία θα παρουσιάσει το «Cyber Hub - NIS2», τον πρώτο ολοκληρωμένο κόμβο κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Με κεντρικό μήνυμα "Behind the Change, Beyond the Future", η παρουσίαση θα αναδείξει:

Τις υπηρεσίες συμμόρφωσης με την Οδηγία NIS2

Τη διαχείριση και ανάλυση κυβερνοαπειλών σε πραγματικό χρόνο - Την εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Τις συνεργασίες μας με εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού οικοσυστήματος

Παρουσίαση (live demo) έξυπνων εφαρμογών για Δήμους

Στο περίπτερο της Prisma Electronics, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις (live demo) των πρωτοποριακών λύσεων της εταιρείας, όπως η πλατφόρμα PrismaSense, που επιτρέπει στους Δήμους να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παραμέτρους (ποιότητα αέρα, θόρυβος, ποιότητα νερού κ.ά.) και να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Xenagos - Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση τουρισμού

Το σύστημα Xenagos είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών οδηγών και εφαρμογών ξενάγησης. Με το Xenagos οι Δήμοι και οργανισμοί μπορούν να προβάλλουν δυναμικά την πολιτιστική τους κληρονομιά, ενισχύοντας τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.