Απέκτησε το 56,91% της Intertech ο Σπύρος Γιαμάς

Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την Intertech προχωρά ο Σπύρος Γιαμάς καθώς η σχετική υποχρέωση απορρέει από το ότι ανέβασε το ποσοστό του στην εισηγμένη πάνω από το 50%. Να σημειωθεί ότι η μέση τιμή εξαμήνου για τη μετοχή είναι 1,1318 ευρώ και η τιμή της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να είναι σε υψηλότερο επίπεδο.

Η ανακοίνωση

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», στα πλαίσια του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι:

α) δυνάμει των από 08-04-2025 γνωστοποιήσεων σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου που έλαβε από τον κ. Κωνσταντίνο Αμοιρίδη και από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η τελευταία την 07-04-2025 προέβη στην εκποίηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρία, ήτοι 2.263.989 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,87% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 0%. Η πωλήτρια εταιρεία ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο κ. Κωνσταντίνο Αμοιρίδη, στα πλαίσια του Ν. 3556/2007.

β) δυνάμει των από 07-04-2025 γνωστοποιήσεων σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου που έλαβε από τον κ. Σπύρο Γιαμά και την εταιρεία με την επωνυμία «CD Μedia SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E.», η τελευταία την 07-04-2025 προέβη στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΜΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην εταιρεία Iντερτέκ ΑΕ, ήτοι 2.263.989 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,87 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της «CD MEDIA S.E.» στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 56,91%.

Η αγοράστρια εταιρεία ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο κ. Σπύρο Γιαμά, στα πλαίσια του Ν. 3556/2007.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρία « CD Media SE» έχει υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, καθόσον πλέον κατέχει συνολικά 4.794.221 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,91% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.