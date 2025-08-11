#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Capital: Με ποσοστό 5,196% στην Euronext

Προηγουμένως το ποσοστό της Capital Group στη Euronext ανερχόταν στο 5,060%.

Capital: Με ποσοστό 5,196% στην Euronext

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 17:54

Η THE CAPITAL GROUP COMPANIES, Inc., με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑE ενημέρωσε ότι προέβη σε συναλλαγές μετοχών της Euronext με το ποσοστό της πλέον να ανέρχεται στο 5,196%.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 0,94% η UBS Group

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,4% η Praude Asset Management

Capital: Κάτω από 5% η συμμετοχή στην ΕΧΑΕ, αγόρασε Euronext

Capital: Με ποσοστό 5,06% στην Euronext

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο