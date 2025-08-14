Lenovo Group: Στα 18,8 δισ. δολ. τα έσοδα τριμήνου, αύξηση 22%

Το Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), μαζί με τις θυγατρικές της («ο Όμιλος»), ανακοίνωσε σήμερα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2025/26, αναφέροντας σημαντική αύξηση στα συνολικά έσοδα και κέρδη του ομίλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 18,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 108% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε 505 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Βάσει του Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εκτός Χονγκ Κονγκ (non-HKFRS[1]), τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση στα 389 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, προσαρμοσμένα για non- cash κέρδη εύλογης αξίας από δικαιώματα αγοράς[2].

Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου κατέγραψαν ισχυρή διψήφια αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση, με τον τομέα των PC να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρά νούμερα, μαζί με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης εσόδων σε ετήσια βάση για 15 συνεχόμενα τρίμηνα, αλλά και ένα ιστορικό υψηλό μερίδιο αγοράς που ανήλθε σε 24,6%. Οι διαφοροποιημένες περιοχές ανάπτυξης του Ομίλου συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με το μείγμα εσόδων εκτός PC να αυξάνεται σχεδόν κατά μισή μονάδα σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 47%. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές πωλήσεων κατέγραψαν υψηλή έως σχετικά υψηλή ετήσια αύξηση εσόδων. Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα ενισχύουν τόσο την ικανότητα, όσο και τη δέσμευση της Lenovo να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα, το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία της στο απαιτητικό κοινωνικοοικομικό περιβάλλον του σήμερα.

Τρεις κύριοι στρατηγικοί παράγοντες οδήγησαν στα αποτελέσματα αυτά. Πρώτον, η σταθερή υλοποίηση του οράματος του Ομίλου για την υβριδική Τεχνητή Νοημοσύνη, η όποια τον οδηγεί στην αξιοποίηση των πρωτοφανών ευκαιριών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεύτερον, η δέσμευση για συνεχείς επενδύσεις στην καινοτομία, η οποία οδήγησε σε αύξηση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) άνω του 10% σε ετήσια βάση, υποστηρίζοντας την πρόοδο του Ομίλου προς τους μακροπρόθεσμους στόχους της δημιουργίας προσωπικών και εταιρικών ΑΙ twins. Και τρίτον, η επιχειρησιακή του αριστεία, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού μοντέλου παραγωγής ODM+, ενός ισορροπημένου παγκόσμιου αποτυπώματος πωλήσεων αλλά και του «Παγκόσμιου/Τοπικού» μοντέλου παραγωγής του, που συνδυάζει την παγκόσμια παραγωγή και πόρους με την τοπική παράδοση.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων παρέχει στον Όμιλο μέγιστη ευελιξία και ανθεκτικότητα για να ανταπεξέλθει τόσο στις διακυμάνσεις της αγοράς, όσο και στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Στο μέλλον, η Lenovo θα παραμείνει προσηλωμένη στην παροχή περισσότερων πρωτοποριακών καινοτομιών για τους πελάτες της, δημιουργώντας υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους της και διαρκή αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινότητες στις όποιες δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο.

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου – Yuanqing Yang:

«Αξιοποιώντας την ανθεκτικότητα και την ευελιξία της αλυσίδας εφοδιασμού μας, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή μας αριστεία, ξεπεράσαμε τις προκλήσεις που έφερε η αστάθεια των δασμών και το γεωπολιτικό τοπίο και πετύχαμε σημαντική ανάπτυξη τόσο στα μικτά, όσο και στα καθαρά μας κέρδη. Το ρεκόρ αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου αποδεικνύει την ικανότητά μας να τηρούμε την υπόσχεσή μας να διατηρούμε την ανταγωνιστικότητα και να αναπτύσσουμε συνεχώς την επιχείρησή μας. Στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε σταθερά τη στρατηγική της υβριδικής Τεχνητή Νοημοσύνης, με στόχο την πραγματοποίηση του οράματός μας για πιο έξυπνη Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους. Ενώ παράλληλα, θα προωθούμε αδιάκοπα την καινοτομία σε προϊόντα και λύσεις προσωπικής και εταιρικής Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας διαρκώς την επιχειρησιακή μας ανταγωνιστικότητα, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας μας».

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα τριμήνου της Lenovo Group, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".