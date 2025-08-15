#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πιερρακάκης: Ορόσημο για την Ελλάδα η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Ο υπουργός Οικονομικών χαιρετίζει την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική CrediaBank, τονίζοντας ότι ενισχύει τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, τις διμερείς σχέσεις με τη Μάλτα και την ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση.

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 19:05

Ως ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα υποστηρίζει την συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την ελληνική CrediaBank ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του: «Υποστηρίζουμε θερμά τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική CrediaBank. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα και για τα δύο ιδρύματα και ένα ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που αποδεικνύει τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος».

Όπως επισημαίνει ο κ.Πιερρακάκης, η συμφωνία «αποτελεί επίσης ένα απτό παράδειγμα των ευκαιριών που δημιουργεί η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — διευκολύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις, την υγιή συγκέντρωση δυνάμεων και την ανάδειξη ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών τραπεζών. Πέρα από τη χρηματοοικονομική διάσταση, η συναλλαγή αυτή ενδυναμώνει τους δεσμούς Ελλάδας και Μάλτας, εμβαθύνοντας τις διμερείς μας σχέσεις και συμβάλλοντας σε στενότερη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

»Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία της CrediaBank θα αποφέρει οφέλη για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Μάλτας, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.»

