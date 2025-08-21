#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΧΑΕ: Στο 1,52% το ποσοστό της Qube μέσω equity swaps

Προηγουμένως η συμμετοχή της Qube Research & Technologies ανερχόταν στο 1,005%.

ΕΧΑΕ: Στο 1,52% το ποσοστό της Qube μέσω equity swaps

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 19:17

Η Qube Research & Technologies Limited με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 21.08.2025 ενημέρωσε ότι μέσω equity swaps στις 20.08.2025 κατέχει το 1,528% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με μέση τιμή ανά μετοχή ΕΧΑΕ €7,06, από 1,005% προ της συναλλαγής.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Qube Research & Technologies Limited

• Qube Master Fund Limited

• Qube Research & Technologies Limited

• Qube Master Fund SPC – Torus Fund SP

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,58% η Praude Asset Management

ΕΧΑΕ: Στο 1,17% το έμμεσο ποσοστό της Morgan Stanley

BofA: Η εξαγορά του ΧΑ αλλάζει τα δεδομένα για την Euronext

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 0,76% η Jefferies International

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο