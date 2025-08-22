Τα Public στο πλευρό των οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης για τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού θα προσφέρουν τα Pubic, «με αίσθημα αλληλεγγύης προς τις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση των οικογενειών που έχασαν μέρος του βασικού τους εξοπλισμού, ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν πιο γρήγορα την καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, προσφέρεται ειδική έκπτωση 30% σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων* που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός νοικοκυριού, όπως:

Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης)

συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης) Μικροσυσκευές (σκούπες, σίδερα, τοστιέρες, μίξερ, καφετιέρες)

(σκούπες, σίδερα, τοστιέρες, μίξερ, καφετιέρες) Τεχνολογικά προϊόντα (τηλεοράσεις, υπολογιστές, smartphones, tablets) αλλά και

προϊόντα (τηλεοράσεις, υπολογιστές, smartphones, tablets) αλλά και Σχολικά Είδη, Παιχνίδια, Βιβλία και Γραφική Ύλη

Για την απόκτηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προσκομίσουν το φύλλο πιστοποίησης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), καθώς και ένα αντίγραφο της ταυτότητάς τους, σε οποιοδήποτε κατάστημα Public και «Public + home» από τις 22/8 έως τις 31/10. Για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 210 818 1333 για πληροφορίες και παραγγελίες.

Παράλληλα, τα Public Κύπρου, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, κινητοποιήθηκαν άμεσα για την υποστήριξη των κατοίκων των πληγεισών περιοχών, παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζεται έμπρακτα η δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών.

*Όροι και προϋποθέσεις: Εξαιρείται η Apple, το Sony PS5, οι προπληρωμένες κάρτες και τα βιβλία που υπάγονται στο νόμο ενιαίας τιμής. Η προσφορά ισχύει για ένα μοναδικό συνολικό δελτίο αγορών χωρίς όριο αξίας. Για αγορές μεγάλων οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών και τεχνολογίας ισχύει ένα τεμάχιο ανά προϊόν.