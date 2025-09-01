Αθηναϊκή Κλινική: Εγκαθιστά τον αξονικό τομογράφο Revolution Maxima της GE Healthcare

Η Αθηναϊκή Κλινική προχωρά στην εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος αξονικής τομογραφίας Revolution Maxima της GE Healthcare. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν τομογράφο 64 τομών νέας γενιάς, σχεδιασμένο να προσφέρει υψηλής ευκρίνειας διαγνωστικές εικόνες με ελαχιστοποιημένη δόση ακτινοβολίας, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την κλινική ακρίβεια.

Με χωρική διακριτική ικανότητα 0,28 χιλιοστών και πλάτος ανιχνευτή 40 χιλιοστών, το σύστημα εξασφαλίζει εξαιρετική απεικόνιση, επιτρέποντας λεπτομερή αξιολόγηση με μειωμένο χρόνο εξέτασης. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Adaptive Statistical Iterative Reconstruction (ASiR) μειώνει τη δόση ακτινοβολίας έως και 40% σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια και άνεση στους ασθενείς, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα.

Ανάμεσα στα προηγμένα χαρακτηριστικά του συστήματος ξεχωρίζει και η λειτουργία απαλοιφής μεταλλικών ψευδοεικόνων, μέσω ειδικού αλγορίθμου που βελτιστοποιεί την απεικόνιση ακόμα και σε περιπτώσεις με μεταλλικά εμφυτεύματα (π.χ. αρθροπλαστικές, οδοντικά εμφυτεύματα, μεταλλικές πλάκες), διευρύνοντας σημαντικά τις διαγνωστικές δυνατότητες.

Το Revolution Maxima ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών εφαρμογών, από την επείγουσα ιατρική και την ογκολογία έως τις προληπτικές εξετάσεις ρουτίνας, με δυνατότητα για εξειδικευμένες εξετάσεις όπως: αξονική στεφανιογραφία, αξονική αγγειογραφία, αξονική πυελογραφία και αξονική κολονοσκόπηση

Η νέα αυτή προσθήκη ενισχύει τη διαγνωστική ακρίβεια, επιταχύνει τη λήψη αποτελεσμάτων και συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Κλινικής, κ. Αντώνης Γερονικολάου, δήλωσε σχετικά:

«Η Αθηναϊκή Κλινική επενδύει διαρκώς σε ιατρικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ώστε κάθε ασθενής και εξεταζόμενος να απολαμβάνει υπηρεσίες που αντανακλούν τις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης. Με την εγκατάσταση του Revolution Maxima, οι διαγνωστικές μας δυνατότητες ενισχύονται σημαντικά, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για ποιοτική φροντίδα με ασφάλεια και ακρίβεια.»