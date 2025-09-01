Ποια ακαδημαϊκά προγράμματα θα προσφέρει το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του UNIC Athens, ενός μη κερδοσκοπικού παραρτήματός του στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ίδρυση του UNIC Athens αποτελεί ορόσημο στην μακρά ακαδημαϊκή σχέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με την Ελλάδα. Το UNIC Athens θα υποδεχθεί τους πρώτους του φοιτητές και φοιτήτριες το φθινόπωρο του 2025 σε μια ειδικά σχεδιασμένη πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή του Ελληνικού, στην Αθήνα.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό πανεπιστήμιο της Κύπρου σε αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών και, την τελευταία δεκαετία, έχει εγγράψει περισσότερους Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο εκτός Ελλάδας. Στην πανεπιστημιακή κατάταξη Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) για το 2025, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο ίδιο εύρος θέσεων με το υψηλότερα καταταγμένο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

UNIC Athens: Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει υποβάλει εννέα προπτυχιακά προγράμματα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΕΘΑΑΕ) για πιστοποίηση και προσφορά στο UNIC Athens, με στόχο την έναρξη των μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2025. Συγκεκριμένα, αναμένεται έγκριση για τα προπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής, Νομικής, Φαρμακευτικής, Πληροφορικής, Επιστήμης Δεδομένων, Ψυχολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Διοίκησης Μάρκετινγκ. Επιπλέον, στόχος είναι να πιστοποιηθούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, το MBA και το Διδακτορικό στις Ιατρικές Επιστήμες (PhD in Medical Sciences), με σκοπό την έναρξή τους το 2026.

Σταδιακά, ένα πλήρες φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο θα προσφερθούν στο UNIC Athens μετά τις σχετικές πιστοποιήσεις.

Τα Νοσοκομεία της Ιατρικής Σχολής του UNIC Athens

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διατηρεί ευρεία συνεργασία με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG), ο οποίος θα λειτουργεί ως το αποκλειστικό του δίκτυο πανεπιστημιακών νοσοκομείων στην Ελλάδα. Τα κορυφαία νοσοκομεία του Ομίλου, μεταξύ των οποίων τα Υγεία, Metropolitan General, Metropolitan Hospital και Μητέρα, θα αποτελούν τις κύριες βάσεις του UNIC Athens για κλινική διδασκαλία και κλινική έρευνα.

Πανεπιστημιούπολη στο Ελληνικό

Το UNIC Athens θα αποτελέσει την μοναδική πανεπιστημιούπολη που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της «έξυπνης πόλης» The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, με προϋπολογισμό 8 δισ. ευρώ. Η πανεπιστημιούπολη θα εκταθεί σε 75.000 τ.μ. κτηριακών υποδομών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για φοιτητικές εστίες. Οι υποδομές αυτές θα ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ευεξίας.

Το UNIC Athens θα λειτουργεί, το φθινόπωρο του 2025, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και ειδικά σχεδιασμένο κτήριο εμβαδού 12.500 τ.μ., το οποίο συνορεύει με το The Ellinikon. Ο χώρος αυτός θα φιλοξενεί σύγχρονες υποδομές για διδασκαλία και μάθηση, έρευνα στον τομέα επιστημών υγείας και ζωής, καθώς και για την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτήριο αναμένεται να λάβει πιστοποίηση LEED, γεγονός που θα το καταστήσει το πρώτο πανεπιστημιακό κτήριο με αυτή τη διάκριση στην Ελλάδα.

Οι επόμενες φάσεις ανάπτυξης της πανεπιστημιούπολης εντός του The Ellinikon αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2028 και το 2031, αντίστοιχα.

Έρευνα και Καινοτομία

Το UNIC Athens θα αποτελέσει βασικό κόμβο για το “Evolve”, τη ναυαρχίδα των ερευνητικών προγραμμάτων του UNIC. Το UNIC Evolve επικεντρώνεται στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια και την ποιότητά της (healthspan και longevity). Το UNIC Athens θα ανακοινώσει το φθινόπωρο του 2025 νέες συνεργασίες που αφορούν το συγκεκριμένο στρατηγικό ερευνητικό πεδίο.