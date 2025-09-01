Έξτρα δωρεά €300 εκατ. από τις τράπεζες για αναβάθμιση σχολείων

Μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σημαντική επέκταση του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατ. που έχουν ήδη προσφέρει, με αποτέλεσμα η συνολική συνεισφορά τους να ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκα Χαρδούβελη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μυλωνά και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τους πόρους ύψους 250 εκατ. ευρώ που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό για τις παρεμβάσεις στα σχολεία στα 650 εκατ. ευρώ, με στόχο να υλοποιηθούν έργα σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της προσεχούς σχολικής χρονιάς.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα για την απόφασή τους να πολλαπλασιάσουν τη συνεισφορά τους για την υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στο πλαίσιο της σύσκεψης επισημάνθηκε η ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, χάρη στην οποία ήταν εφικτή η ταχύτατη εκτέλεση των έργων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους υγιεινής και εσωτερικούς χώρους όλων των σχολείων που εντάχθηκαν στον πρώτο κύκλο του «Μαριέττα Γιαννάκου», σε διάστημα λίγων μηνών.

Τονίστηκε επίσης η σημασία του Προγράμματος για χιλιάδες μαθητές, γονείς καθώς και τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά για παιδιά και εκπαιδευτικούς με αναπηρία, με δεδομένο ότι η κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εργασιών σε όλα τα σχολεία.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" αποτελεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για καλό σκοπό.

Όταν ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε, κάναμε τις πρώτες επικοινωνίες και τότε σας ευχαριστήσαμε θερμά για την πρώτη εξαιρετικά ευγενική χορηγία ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υλοποιήθηκε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε.

Είχαμε προγραμματίσει να ανακαινίσουμε 431 σχολεία, τα οποία θα παραδοθούν στους μαθητές, δασκάλους και καθηγητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 431 σχολεία θα παραδώσουμε σε λίγες μέρες από τώρα. Κι αυτό δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε πετύχει χωρίς την ευγενική πρώτη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Θέλω να σας μεταφέρω και πάλι τα βιώματά μου, τα οποία νομίζω ότι θα γίνουν και πολύ πιο έντονα όταν με το καλό ανοίξουν τα σχολεία, από πολλές περιοχές της χώρας όπου διεξάγονται, αυτή τη στιγμή ακόμα που μιλάμε, εργασίες για την ανακαίνιση των σχολείων.

Καινούργιες τουαλέτες, βαψίματα, προσβασιμότητα στα παιδιά, αλλά και στους δασκάλους και καθηγητές με αναπηρία και φυσικά ανακατασκευή των προαύλιων χώρων. Τα γηπεδάκια μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στις αυλές των σχολείων που επισκευάζονται, ξαναγίνονται καινούργια.

Κάθε σχολείο είναι ένα "κύτταρο" χαράς και γνώσης για την τοπική κοινωνία και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και γι΄ αυτό και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες δεσμεύονται και για τον επόμενο χρόνο, με ορίζοντα, όμως, να έχουμε μία αντίστοιχη δωρεά και για τα επόμενα τρία χρόνια, 100 εκατ. κάθε χρόνο.

Αυτό μας δίνει μία δύναμη πυρός, ύψους 400 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα, στα οποία θα προστεθούν άλλα 200 εκατ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε χιλιάδες σχολεία εντός της επόμενης τριετίας.

Και νομίζω ότι αυτή η εμβληματική παρέμβαση θα δώσει πραγματικά χαρά και ικανοποίηση σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν πια να πηγαίνουν σε σχολεία, τα οποία θα τηρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Γι’ αυτό και νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι, θα έλεγα, εμβληματικό και ως προς άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί το κράτος να δρομολογήσει με τον ιδιωτικό τομέα συνολικά, γιατί πράγματι αν αθροίσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα.

Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πολύ ευγενική πρόσθετη και πολύ σημαντική πρόσθετη χορηγία. Εμείς εγγυόμαστε ότι όπως συνεργαστήκαμε εξαιρετικά για να υλοποιήσουμε την πρώτη φάση του προγράμματος, το ίδιο θα κάνουμε ώστε κάθε χρόνο να μπορούμε να παραδίδουμε πλήρως ανακαινισμένα έναν σημαντικό αριθμό ελληνικών σχολείων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης, ανέφερε από την πλευρά του: «Κύριε πρωθυπουργέ, εκ μέρους όλων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνάντηση και τον χρόνο που διαθέτετε μαζί μας.

Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, με αίσθημα ευθύνης στην πρόσκληση της Πολιτείας, συνεισέφεραν πέρυσι 100 εκατ. ευρώ στο εμβληματικό πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

Σήμερα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το αποτέλεσμα αυτής της συνεισφοράς: 430 σχολεία σε όλη τη χώρα ανακαινίστηκαν και υποδέχονται σε λίγες ημέρες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα μας, ο κύκλος παραμένει ανοιχτός. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, κ.κ. Βασίλης Ψάλτης, Φωκίων Καραβίας, Παύλος Μυλωνάς και Χρήστος Μεγάλου αποφάσισαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να εισφέρουν και φέτος 100 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική προσφορά της διετίας στα 200 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι η επένδυση στην Παιδεία, είναι επένδυση στα θεμέλια της προόδου για όλη τη χώρα, όλους τους πολίτες.

Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, θα ήθελα να τονίσω ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως πυξίδα τους την κοινωνική ευθύνη. Δεν είναι τυχαίο πως όποτε προκύψει μια μεγάλη ή έκτακτη ανάγκη, οι τράπεζες είναι ο πρώτος φορέας που ανταποκρίνεται στην έκκληση της Πολιτείας. Και πάντοτε συνεισφέρουν άμεσα, ουσιαστικά, αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα.

Επιγραμματικά, από τις πολλές σχετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, ξεχωρίζω τις χορηγίες για δράσεις πυροπροστασίας, τη δωρεά 50 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλία αλλά και τη δωρεά προς το Ζωγράφειο Λύκειο, που αποτελεί σύμβολο για τον Ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναπτύσσονται παράλληλα με τη συνεπή μας στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικό είναι ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Ιούνιο, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρωζώνη, και έφτασε το 18%.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, όπως έδειξαν άλλωστε και τα αποτελέσματα των πρόσφατων stress tests της ΕΒΑ, στηρίζει την οικονομία, όπως δείχνει η πιστωτική επέκταση και έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην εταιρική κοινωνική προσφορά.

Μέχρι σήμερα, σε αγαστή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την "ΚΤΥΠ", υλοποιήσαμε την πρώτη φάση του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου". Και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ίδια άριστη συνεργασία μας μέχρι την ολοκλήρωση όλου του κύκλου της προσφοράς μας».

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Η από κοινού ανακοίνωση των τραπεζών

Ανταποκρινόμενες με αίσθημα ευθύνης στην πρόσκληση της Πολιτείας, οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, συνεισέφεραν €100 εκατ., το 2024 (€25 εκατ. εκάστη) στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση 431 κτηριακών υποδομών δημόσιων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων – Λυκείων σε όλη την Ελλάδα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, οι 4 συστημικές τράπεζες διαπιστώνουν ότι η συνεισφορά τους έπιασε τόπο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου μαθησιακού περιβάλλοντος για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

Με στόχο την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας περισσοτέρων σχολικών μονάδων, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Γκίκας Χαρδούβελης και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κ.κ. Βασίλης Ψάλτης, Φωκίων Καραβίας, Παύλος Μυλωνάς και Χρήστος Μεγάλου, σε συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσαν την απόφαση τους να συνεισφέρουν και φέτος επιπλέον €100 εκατ. (€25 εκατ. εκάστη τράπεζα) για την περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» με τη συνολική χρηματοδότηση από τις τράπεζες να ανέρχεται σε €200 εκατ. έως σήμερα.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους συνεισφοράς, οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, προτίθενται, κατόπιν αξιολόγησης, να προχωρήσουν σε αντίστοιχη επιπλέον συνεισφορά για τα έτη 2026 – 2027, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», τις ανάγκες του και τις επικρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει αναληφθεί στην Ελλάδα.

Βασίλης Ψάλτης διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank

«Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι η πρόοδος χτίζεται "Μαζί" με την κοινωνία. Με αυτό το πνεύμα, σε συνεργασία με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, πολλαπλασιάζουμε τη συνεισφορά μας στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της χώρας, να φοιτά σε ασφαλή, σύγχρονα και καθολικά προσβάσιμα σχολεία. Ως κλάδος, στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, με συνέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία, ώστε κάθε κοινωνική μας επένδυση να μετατρέπεται σε απτό και διαρκές αποτέλεσμα.

«Το "Μαζί" για την Alpha Bank αποτελεί σταθερή διαδρομή κοινωνικής προσφοράς. Πρωτοβουλίες όπως το "Μαζί με στόχο την Υγεία", το "Μαζί με στόχο την Παιδεία" και το "Πολιτισμός για όλους" διευρύνουν διαχρονικά την πρόσβαση των συμπολιτών μας σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα, σύγχρονη εκπαίδευση και ουσιαστικές πολιτιστικές εμπειρίες. Συνεχίζουμε με ευθύνη, συνεργασία και μετρήσιμα αποτελέσματα, γιατί οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι σύνθημα, αλλά υποχρέωση».

Φωκίων Καραβίας διευθύνων σύμβουλος της Eurobank

«Η ανακαίνιση εκατοντάδων σχολείων σε όλη την Ελλάδα με τη χρηματοδότηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δείχνει ότι οι τράπεζες, πέρα από τη συμβολή τους στην οικονομία και την ανάπτυξη, εκπληρώνουν στο ακέραιο και την ευρύτερη κοινωνική αποστολή τους. Για κάθε ανάγκη της χώρας, σε κάθε έκτακτη συγκυρία παίρνουν την πρωτοβουλία και ανταποκρίνονται άμεσα, συνδράμοντας την Πολιτεία. Η στήριξη του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου" και φέτος και τα επόμενα χρόνια υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας σε κοινωνικές δράσεις ουσίας και μακράς πνοής. Παράλληλα, με ένα πλήθος ενεργειών που εκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και με την μεγάλη πρωτοβουλία για το δημογραφικό, η Eurobank έχει θέσει την Παιδεία και τη νέα γενιά στο επίκεντρο του ευρύτατου προγράμματος κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει και θα συνεχίσει σε βάθος χρόνου».

Παύλος Μυλωνάς διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας

«Στην Εθνική Τράπεζα, πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της εκπαίδευσης και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των νέων της χώρας μας. Στηρίξαμε με μεγάλη χαρά την πρώτη φάση του Προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου", συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υποδομών εκατοντάδων δημόσιων σχολείων με σημαντικό αντίκτυπο σε χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δημιουργούμε ένα καλύτερο και πιο λειτουργικό σχολικό περιβάλλον, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στα παιδιά να εξελιχθούν αλλά και στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν το απαιτητικό έργο τους. Με τον ίδιο ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου", διευρύνοντας τον αντίκτυπό του σε χιλιάδες σχολεία».

Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς

«Το Πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αποδεικνύει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα που έχει η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα προς όφελος της κοινωνίας. Η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας στα ζητήματα που συνδέονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης στη χώρα μας, εμπλουτίζει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες μας, καθώς η μέριμνα για τη Νέα Γενιά αποτελεί για την Πειραιώς στρατηγική επιλογή ευθύνης. Η σύμπραξη σ΄ ένα τόσο σημαντικό έργο προσφοράς στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, μάς κάνει υπερήφανους και αποτελεί αφετηρία διεύρυνσης των δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας του πολύπλευρου Προγράμματος EQUALL, το οποίο πραγματοποιούμε ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».